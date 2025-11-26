پخش زنده
معاون سیاست گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اقتصاد دیجیتال موتور محرکه تولید ناخالص ملی است و همایش فرصتهای سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات فرصتی برای شناسایی و حضور سرمایه گذاران ملی و بین المللی برای سرمایه در کشور محسوب میشود.
احسان چیت ساز در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، افزود: همایش فرصتهای سرمایهگذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی برگزار میشود که معادلات حوزه نوآوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از هر تجربهای مطرح شده و نیازمند شناسایی فرصت محسوب میشود به طوری که هم اکنون هر یک دلار سرمایهگذاری که در حوزه اقتصاد دیجیتال انجام میشود یک بازدهی حداقل ۸ برابری را در لایههای مختلف اقتصاد دیجیتال ایجاد میکند
وی افزود: بنابراین حوزه اقتصاد دیجیتال موتور محرکه تولید تمام کشورها محسوب میشود و به تبع آن ما هم به عنوان یکی از کشورهایی که ظرفیت ارزشمندی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد دیجیتال داریم تمام انرژی خودمان را برای این فرصتها و شناسایی آنها در معرض سرمایهگذاران داخلی و بین المللی قرار میدهیم تا از این طریق بتوانیم این ظرفیت را در اختیار زیست بوم اقتصاد دیجیتال کشور قرار گیرد و آن را در سر سفرههای مردم تجلی پیدا کند
چیت ساز در ادامه تاکید کرد: هم اکنون اقتصاد دیجیتال اول از همه برای مردم در پهباند توسعه پیدا کرد که آن هم ناشی از توسعه پهپاند و اینترنت پرسرعت مجموعهای از خدمات پلتفرم برای مردم بود که امروزه در زندگی مردم نمایان شده است
وی افزود: البته این سرمایهگذاری هر چقدر بیشتر انجام شود مزیت رقابتی ملی در حوزه دیجیتال افزایش پیدا میکند و در نتیجه تولید ناخالص ملی رشد میکند
معاون سیاست گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه گفت: در ۱۰ سال آینده به صورت متوسط بیشتر از یک ساعت در هفته کاری وجود ندارد و قسمت اعظم کار را ابزارهای هوشمند، عملاً رباتها کارها را انجام میدهند و اینجاست که نیاز میشود که سرمایهگذاری اتفاق بیفتد و مزیت رقابتی را حفظ کند
وی افزود: میزان اقتصاد دیجیتال بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ۴.۲ درصد است و اینجا نشان میدهد که ما در این حوزه وضعیت مطلوبی نداریم و اقتصاد به همین دلیل پایدار نیست بنابراین سرمایهگذاری خارجی انگیزه و مداخلات را تسهیل کند و هدایت کند و سرمایه به سمت اقتصاد دیجیتال باشد
چیت ساز در ادامه گفت: این همایش به صورت پیوست هر سال برگزار میشود و امسال در تاریخ نهم آذر با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارتباطات در سالن همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار میشود در این همایش از کشورهای چین و قطر سرمایهگذارانی حضور دارند