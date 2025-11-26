به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پنجم آذر ۱۳۵۸, روزگاری که طنین پیروزی انقلاب اسلامی سرمای زمستان و برف آن روز به گرمای همدلی تبدیل کرده بود، ارتش ۲۰ میلیون نفری مردم ایران به فرمان امام امت تشکیل شد.

بسیج از مردم برای مردم است، مردمی که روزگاری مورد هجوم دشمن بعثی بودند، اما متحد شدند تا نشان دهند قدرت ایمان بالاتر از توان آن دشمن تا بن دندان مسلح است و اتحاد مردم قوی‌تر از اتحاد تمام ابرقدرت هاست.

در دفتر تاریخ ۵ آذر با خط غیرت نوشته شده؛ غیرتی که از تک تک کوچه پس کوچه‌های شهر برخاست و، چون رودی از ایمان به سنگر‌های دشمن جاری شد و آنها را ویران کرد.

بسیج، اما فقط برای جنگ نبود، بسیج پر بود از مردمانی که نمی‌خواهند خم به ابروی هموطن ببینند؛ از سیل و زلزله تا آتش سوزی به صحنه می‌آیند تا دوباره طنین خنده را به صورت مردم این سرزمین برگردانند.

ساختند تا دیگری زندگی کند و نشان دادند تا وقتی مردم استوار باشند هیچ طوفانی تنه تنومند این سرزمین را نخواهد شکست و همچون سرو ایستاده می‌ماند.

در سایه این سرو همین مردم، همین ارتش ۲۰ میلیونی، همین بسیج میجنگند تا وطن، وطن بشود.

نویسنده: عسل حیدری