روستای صلوات‌آباد، به عنوان ورودی اصلی شهر سنندج، در حالیکه باید ویترین شهر باشه، امروز با کمبود‌های جدی زیرساختی روبه رو است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان ، نبود درمانگاه شبانه‌روزی و آزمایشگاه، عدم امکانات تفریحی، سایت زباله و مدارسی که حتی از وجود یک سرایدار بی بهره مانده از جمله مشکلاتی است که داد اهالی این روستا رو درآورده

به گفته اهالی، نبود دهیار و بی توجهی مسئولان روند رسیدگی به مشکلات روکند کرده و همین موضوع سبب شده تا پیگیری‌ها بدون نتیجه بماند

با وجود همه این چالش‌ها، مردم صلوات‌آباد همچنان خواستار بازسازی زیرساخت‌ها و مدیریت محلی مؤثرند؛ و این نیازمند تصمیم‌های عملی و فوری مسئولان است.