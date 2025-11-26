صلواتآباد؛ دروازه سنندج زیر سایه کمتوجهی
روستای صلواتآباد، به عنوان ورودی اصلی شهر سنندج، در حالیکه باید ویترین شهر باشه، امروز با کمبودهای جدی زیرساختی روبه رو است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان
، نبود درمانگاه شبانهروزی و آزمایشگاه، عدم امکانات تفریحی، سایت زباله و مدارسی که حتی از وجود یک سرایدار بی بهره مانده از جمله مشکلاتی است که داد اهالی این روستا رو درآورده
به گفته اهالی، نبود دهیار و بی توجهی مسئولان روند رسیدگی به مشکلات روکند کرده و همین موضوع سبب شده تا پیگیریها بدون نتیجه بماند
با وجود همه این چالشها، مردم صلواتآباد همچنان خواستار بازسازی زیرساختها و مدیریت محلی مؤثرند؛ و این نیازمند تصمیمهای عملی و فوری مسئولان است.