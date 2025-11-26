آغاز به کار رویداد گردشگری، صنایع دستی و هتلداری در اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری گفت: در راستای ارتقا بخشی به صنعت گردشگری کشور ۴۲ همت اعتبار با اولویت برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام گردشگری اختصاص داده شده است.

انوشیروان محسنی بند با حضور در نمایشگاه و بازدید از غرفه‌ها افزود: استان اصفهان پیشانی و پیشتاز گردشگری کشور است و با برپایی نمایشگاه علاوه بر معرفی ظرفیت‌های متعدد، ایران کوچکی در این نمایشگاه دور هم جمع شده‌اند.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه ۳۱۴ غرفه از فعالیت‌های گردشگری سراسر کشور و برخی کشور‌های خارجی به ویژه گردشگری در روستاها‌ها برپا شده و هنرمندان صنایع دستی، هتلداران، عشایر و فعالان عرصه گردشگری هم توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و تولیدات خود را به نمایش گذاشته‌اند.

مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان هم در این آیین هدف از برگزاری این نمایشگاه را تکمیل زنجیره گردشگری دانست و گفت: با برپایی نمایشگاه‌ها علاوه بر معرفی توانمندی‌های و ظرفیت‌های گردشگری صنایع دستی به صورت فیزیکی، فعالان صنعت گردشگری می‌توانند، برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری از ظرفیت فضای مجازی و هوش مصنوعی هم استفاده کنند.

این نمایشگاه با محور‌های تخصصی گردشگری سلامت، آفرود، طبیعت گردی، خوراکی‌های، سوغات اقوام مختلف ایرانی تا جمعه هفتم آذر و میزبان علاقه‌مندان در اصفهان دایر است.

استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی دارد که هزار و ۸۵۰ مورد به ثبت ملی و ۱۵ اثر میدان امام (نقش جهان)، کاخ چهلستون، باغ فین کاشان، مسجد جامع عتیق، سه قنات به نام‌های «وزوان»، «مزدآباد» و «مون» و کاروانسرا‌های «گز»، «امین‌آباد»، «مرنجاب»، «نیستانک»، «کوهپایه»، «گبرآباد»، «مهیار» و «شیخعلی خان» به ثبت جهانی رسیده است.