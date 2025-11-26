پخش زنده
اجتماع ده هزار نفری بسیجیان ارومیه با نام نمایش اقتدار ملت بزرگ ایران به مناسبت فرا رسیدن ۵ آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین در حسینیه ثار الله ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجان غربی در این آیین با اشاره به این که بسیج با هوشمندی امام خمینی رحمه الله علیه ایجاد شد گفت: بسیج یکی از دستاوردها و سرمایههای اصلی ملت ایران بوده و در واقع لشکر مخلص خداست.
رضا رحمانی با بیان این که بسیج تشکیلاتی است که در جمیع جهات در جامعه حضور دارد و از ظرفیتهای خود برای پیشبرد امور استفاده میکند افزود: فرهنگ بسیج برای همه زمانها و دوره هاست و دستان پرتوان بسیج حلال مشکلات بوده و بسیجی میتواند با جهاد تبیین توطئههای دشمنان را خنثی کند.
امروز نظیر این آیین در جای جای شهرستانهای آذربایجان غربی همزمان با سراسر کشور برگزار شد.