به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجان غربی در این آیین با اشاره به این که بسیج با هوشمندی امام خمینی رحمه الله علیه ایجاد شد گفت: بسیج یکی از دستاورد‌ها و سرمایه‌های اصلی ملت ایران بوده و در واقع لشکر مخلص خداست.

رضا رحمانی با بیان این که بسیج تشکیلاتی است که در جمیع جهات در جامعه حضور دارد و از ظرفیت‌های خود برای پیشبرد امور استفاده می‌کند افزود: فرهنگ بسیج برای همه زمان‌ها و دوره هاست و دستان پرتوان بسیج حلال مشکلات بوده و بسیجی می‌تواند با جهاد تبیین توطئه‌های دشمنان را خنثی کند.

امروز نظیر این آیین در جای جای شهرستان‌های آذربایجان غربی همزمان با سراسر کشور برگزار شد.