بسیج، نهادی مردمی که در همه عرصه‌ها از دفاع مقدس تا سازندگی، از مقابله با تهدیدات فرهنگی تا حضور در میدان‌های خدمت رسانی، همواره پیشگام و اثرگذار بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ سید کمال موسوی فرمانده سپاه ناحیه برخوار در گردهمایی و همایش شکوه اقدار بسیج برخوار همزمان با ۵ آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفان گفت: امروز بسیج با تکیه بر روحیه جهادی و انقلابی، در کنار مردم و مسوولان، در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و بیانیه گام دوم حرکت می‌کند و در برابر هرگونه تهدید دشمنان، با قدرت و بصیرت ایستاده است.

سردار احمدی یکی از فرمانده هان سپاه قدس هم در این گردهمایی، پنجم آذر را یادآور عهد ملت ایران با امام و انقلاب دانست و گفت: این عهد بر پایه ایمان، اخلاص، ولایت مداری و خدمت به مردم بوده و همچنان ادامه دارد.

در این آیین حرکت نمادین تحویل پرچم از نسل قدیم بسیج به نسل جدید برگزار شد.