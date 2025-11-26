بررسی دغدغه‌ها و نگرانی‌ها درباره مفاد و تبعات طرح صلح غزه در برنامه «سیاحت غرب»، سریال «سرگردان»؛ روایتی از فساد سازمان یافته در ساختار سیاسی کره جنوبی و سریال چینی «پزشک دربار» از قاب شبکه‌های سیما روانه پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بیان دغدغه‌ها و نگرانی‌های رالف وایلد، استاد علوم حقوق بین الملل دانشگاه لندن درباره مفاد و تبعات طرح صلح غزه در برنامه امروز «سیاحت غرب» بررسی می‌شود.

روز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴، شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک جلسۀ مفصل، قطع‌نامۀ پیشنهادی ایالات متحده در اجرای طرح صلح غزه را به رأی گذاشت.

این قطعنامه با رأی اکثریت اعضای شورای امنیت به تصویب رسید ؛ اما از همان بدو تصویبش، برخی کشور‌های عضو دغدغه‌ها و نگرانی‌های جدی خود دربارۀ مفاد و آیندۀ آن طرح را اعلام نمودند.

اما بیان دغدغه‌ها و نگرانی‌ها دربارۀ مفاد و تبعات این طرح، که پیش از جلسۀ شورای امنیت آغاز شده بود، پس از تصویبش تازه شدّت گرفت.

آنچه در این برنامه پخش می‌شود، گزیده‌ای از آن جلسۀ شورای امنیت، و پس از آن، یک نمونۀ درس‌آموز از نقد‌های بنیادین به این طرح است که رالف وایلد، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه کالج لندن، روز سه‌شنبه ۲۷ آبان در یک همایش بین‌المللی دربارۀ این جنگ دوساله در دانشگاه بیرزیت در کرانۀ باختری اشغالی مطرح کرد.

این برنامه امروز چهارشنبه ۵ آذرساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

سریال «سرگردان»

سریال اکشن «سرگردان» با موضوع فساد سازمان‌یافته در ساختار سیاسی کره جنوبی از پنجشنبه ۶ آذرماه هر شب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه افق پخش می‌شود و بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۳ خواهد بود.

سریال کره‌ای و اکشن «سرگردان» به کارگردانی یو این-شیک و نویسندگی جانگ یونگ‌چول و جونگ کیونگ‌سون در سال ۲۰۱۹ در کشور‌های کره‌جنوبی، پرتغال و مراکش ساخته شده است.

این مجموعه تلویزیونی از پنجشنبه ۶ آذرماه روی آنتن افق می‌رود.

داستان «سرگردان» حول محور «چا دال‌گون» با بازی لی سونگی می‌چرخد؛ جوانی جاه‌طلب که رؤیای بازیگر اکشن شدن را در سر دارد، اما پس از نجات معجزه‌آسا از سقوط یک هواپیما، مسیر زندگی‌اش به‌طور کامل تغییر می‌کند.

او قدم در راهی پرخطر می‌گذارد که او را به توطئه‌های پیچیده و فساد ملی پیوند می‌زند و تصمیم می‌گیرد پشت پرده این رخداد‌ها را آشکار کند.

در سوی دیگر، «گو هاری» با نقش‌آفرینی سوزی قرار دارد؛ زنی پرتلاش که برای حمایت از خانواده‌اش به دنبال شغلی ثابت است و سرانجام به عنوان مأمور NIS استخدام می‌شود.

همکاری ناگزیر این دو شخصیت، آنها را هر لحظه به حقیقت نزدیک‌تر می‌کند؛ حقیقتی که بسیار تاریک‌تر و خطرناک‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کردند.

«سرگردان» با صحنه‌های اکشن نفس‌گیر، روایت هیجان‌انگیز و لایه‌های عمیق سیاسی، نه‌تنها مخاطبان را سرگرم می‌کند، بلکه فساد سازمان‌یافته در ساختار سیاسی کره و حتی پیوند‌های آن با قدرت‌های جهانی را نیز به تصویر می‌کشد.

علاقه‌مندان می‌توانند این مجموعه تلویزیونی را هر شب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه افق تماشا کنند.

بازپخش این سریال نیز روز بعد ساعت ۱۳خواهد بود.

سریال «پزشک دربار»

سریال «پزشک دربار» از پنجشنبه ۶ آذرماه، هر روز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه سلامت پخش می‌شود.

سریال «پزشک دربار» داستان زندگی دختری سخت کوش و با استعداد به نام «تان یون شیان» است که علم پزشکی را از اجدادش به ارث برده، اما به خاطر این که حکومت زنان را از فعالیت در حوزه پزشکی، فراگیری علم پزشکی و طبابت منع می‌کند، تصمیم می‌گیرد مخفیانه در رشته پزشکی تجربه کسب کند.

او با علاقه زیاد به علم پزشکی سعی دارد بر تمام موانع و مشکلات بر سر راهش غلبه کند، اما همه چیز آن جایی سخت می‌شود که با شخص امپراطور دیدار می‌کند و...

«پزشک دربار» از تولیدات تلویزیونی کشور چین است و لی کوک لپ آن را کارگردانی کرده است.

لیو شیشی، والاس هو، هوانگ شوان، دنگ لی مین، یوان ون کانگ و لی چنگ یوان در این سریال به ایفای نقش پرداخته‌اند.

سریال «پزشک دربار» از پنجشنبه ۶ آذرماه، هر روز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه سلامت پخش می‌شود.