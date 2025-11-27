پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: از آغاز امسال تاکنون ۴۰۰ بیمار نیازمند به ارزش ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از خدمات بانک امانات تجهیزات پزشکی هلالاحمر استان بهرهمند شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هاشمی با اعلام این خبر افزود: در ۸ ماهه امسال، ۴۰۰ نفر از بیماران استان از خدمات بانک امانات تجهیزات پزشکی بهرهمند شدند.
وی افزود: در حال حاضر ۷ بانک امانات تجهیزات پزشکی جمعیت هلالاحمر در استان فعالیت میکنند که با هدف کمک به بیماران نیازمند در تأمین وسایل و تجهیزات پزشکی راهاندازی شدهاند. این تجهیزات شامل دستگاه اکسیژن، واکر، ویلچر، تخت بیمار، کپسول اکسیژن، تشک، عصای دستی و بایپپ است.
وی افزود: تجهیزات پزشکی در بانک امانات استان نگهداری میشود و در صورت لزوم، بهصورت امانی و رایگان در اختیار افراد متقاضی واجد شرایط قرار میگیرد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: شهروندان نیکاندیش و خیرین استان میتوانند با اهدای لوازم پزشکی مازاد منزل خود به شعب جمعیت هلالاحمر، در این امر خداپسندانه و ارائه خدمات شایستهتر به بیماران نیازمند مشارکت کنند.