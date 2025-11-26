پخش زنده
بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور بیشتر محورهای شمالی زیر بار ترافیک وسایل نقلیه قرار دارند.
به گزارش گروه حمل و نقل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز مدیریت راههای کشور، ترافیک وسایل نقلیه سنگین در حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و محدوده تونل شماره ۱۸ و حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران - شمال سنگین است.
همچنین ترافیک وسایل نقلیه در محدوده سهراهی چلاو در مسیر جنوب به شمال محور هراز سنگین است.
بر پایه این گزارش، ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک در آزادراه قزوین - کرج - تهران سنگین و در محدوده کمالشهر در آزادراه کرج - قزوین نیمهسنگین است.
تردد در مسیرهای رفت و برگشت محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراههای تهران – پردیس و آزادراه قزوین - رشت و مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران - شمال و محورهای چالوس و هراز روان بوده و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.