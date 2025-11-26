به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا مهرافروز افزود: درآمد حاصل از تولید برق این نیروگاه‌های پنج کیلوواتی به صورت مستقیم به حساب مددجویان واریز می‌شود.

وی ادامه داد: سهمیه آذربایجان غربی در این بخش طی سال جاری ۶۰۰ طرح به صورت تجمیعی و ۵۰ طرح به صورت انفرادی است که امیدواریم بتوانیم با فراهم شدن مقدمات ۱۰۰ درصد آن را محقق کنیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)‌ آذربایجان‌غربی اضافه کرد: اعتبار این طرح ها از محل تسهیلات منابع قرض‌الحسنه بانک های عامل تامین می شود که تسهیل این فرآیند با همراهی بانک ها در دستور کار است.

وی اظهار کرد: مددجویان کمیته امداد برای نصب این نیروگاه ها در منازل خود،‌ ابتدا در سامانه مهرسان ثبت نام کرده و پس از بازدید و تنظیم قرارداد به بانک های عامل جهت اخذ تسهیلات و تامین اعتبار معرفی شده و با دریافت وام،‌ از طریق پیمانکاران مورد تایید ساتبا طرح اجرا می شود.

وی گفت: در سال جاری فقط در شهرستان ارومیه ۳۳ مورد نیروگاه خورشیدی با همکاری مددجویان اجرایی شده است.