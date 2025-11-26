پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان غربی گفت: تاکنون ۴۳۰ طرح نیروگاه خورشیدی با مشارکت مددجویان در استان اجرا شده که علاوه بر تامین برق این افراد، زمینه درآمدزایی برای آنان را نیز فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا مهرافروز افزود: درآمد حاصل از تولید برق این نیروگاههای پنج کیلوواتی به صورت مستقیم به حساب مددجویان واریز میشود.
وی ادامه داد: سهمیه آذربایجان غربی در این بخش طی سال جاری ۶۰۰ طرح به صورت تجمیعی و ۵۰ طرح به صورت انفرادی است که امیدواریم بتوانیم با فراهم شدن مقدمات ۱۰۰ درصد آن را محقق کنیم.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجانغربی اضافه کرد: اعتبار این طرح ها از محل تسهیلات منابع قرضالحسنه بانک های عامل تامین می شود که تسهیل این فرآیند با همراهی بانک ها در دستور کار است.
وی اظهار کرد: مددجویان کمیته امداد برای نصب این نیروگاه ها در منازل خود، ابتدا در سامانه مهرسان ثبت نام کرده و پس از بازدید و تنظیم قرارداد به بانک های عامل جهت اخذ تسهیلات و تامین اعتبار معرفی شده و با دریافت وام، از طریق پیمانکاران مورد تایید ساتبا طرح اجرا می شود.
وی گفت: در سال جاری فقط در شهرستان ارومیه ۳۳ مورد نیروگاه خورشیدی با همکاری مددجویان اجرایی شده است.