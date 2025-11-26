پخش زنده
همزمان با هفته بسیج، از خانوادههای شهدا و ایثارگران صنعت آب و برق استان یزد تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، همزمان با هفته بسیج، مراسم تجلیل از خانوادههای شهدا و ایثارگران صنعت آب و برق استان یزد با حضور جمعی از خانواده معظم شهدا، ایثارگران، مدیران عامل و کارکنان شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو در استان یزد برگزار شد.
در این مراسم، از ۳۶ نفر از پدران و مادران شهید، فرزندان شهید، ایثارگران و رزمندگان شاغل در شرکتهای تابعه وزارت نیرو تجلیل و قدردانی شد.
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار جنگ ۱۲ روزه از دیگر بخشهای این مراسم بود و بر نقش ارزشمند خانوادههای شهدا و ایثارگران در تداوم فرهنگ ایثار و شهادت تأکید شد.