پایش شبانه روزی صنایع بزرگ و کوچک در شهرستان لنجان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره محیط زیست شهرستان لنجان با بیان اینکه صنایع، به ویژه در روزهای سرد و شرایط وارونگی سهم بالایی در آلایندگی هوا دارند، گفت: کارشناسان این اداره به صورت برخط و شبانه روزی این صنایع را پایش میکنند و در صورت مشاهده تخلف پس از اخطار، به مراجع قضائی معرفی میشوند.
فاطمه محمدی با اشاره به جلوگیری این اداره ازاستقرار صنایع آلاینده در شهرستان گفت: این شهرستان ظرفیت جدید پذیرش صنایع آلاینده را ندارد و سرمایه گذاریها برای حرکت به سمت صنایعهای تک پاک و غیر آلاینده صورت میگیرد.
وی ادامه داد: برنامه طرح جامع رفع آلایندگی به کارخانه ذوب آهن اصفهان داده شده است، تا با تکمیل این طرح از تمام ظرفیت خود استفاده کند.
محمدی با تاکید بر نظارت مداوم و پایش برخط آلایندگی صنایع گفت: تعمیرات اساسی صنایع در شرایط وارونگی هوا و کاهش فعالیتهای عمرانی موجب کاهش و کنترل آلایندگیها میشود.