به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیرکل هواشناسی استان سمنان گفت : جوی پایدار، افزایش غلظت غبار و آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا تا دوشنبه دهم آذر ماه ادامه دارد و به این ترتیب هشدار زرد آلودگی هوا تا هفته آینده در استان سمنان تمدید می شود.

ایرج مصطفوی افزود: روند کاهش کیفیت هوا در غالب نقاط بوِیژه نیمه غربی و نواحی صنعتی استان بیشتر است .

امکان پایش لحظه‌ای کیفیت هوا از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی کشوری در نشانی https://aqms.doe.ir برای مردم فراهم است و شاخص‌ها به‌صورت رنگی از وضعیت پاک تا بسیار خطرناک نمایش داده می‌شود.

علائمی مثل سوزش گلو، سرفه و خستگی معمولاً با استراحت در منزل و مصرف مایعات کاهش می‌یابد؛ اما در صورت بروز تنگی نفس، درد یا گرفتگی قفسه سینه حتماً باید به مراکز درمانی مراجعه شود.

بیشترین نگرانی مربوط به گروه‌های حساس شامل زنان باردار، کودکان، سالمندان و بیماران قلبی‌–‌تنفسی است.

شاخص ۱۰۰ تا ۱۵۰ برای گروه‌های حساس ناسالم است؛ زنان باردار، کودکان، سالمندان و بیماران قلبی‌–‌ریوی باید فعالیت‌های بیرونی را کاهش دهند.

استفاده از ماسک‌های مخصوص آلودگی هوا، بستن در و پنجره‌ها، کاهش استفاده از شومینه، مصرف میوه‌جات تازه و مرطوب نگه داشتن فضای خانه راهکارهایی است که برای کاهش آثار آلودگی هوا بیان می شود.