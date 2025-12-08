پخش زنده
تب برفکی در اصفهان با ادامه واکسیناسیون تحت کنترل است و تاکنون هزار و ۳۰۰ رأس دام اضطراری کشتار و ۱۳۰ تلفات، بیشتر در میان گوسالهها، ثبت شده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل دامپزشکی استان با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۶۴۶ هزار راس دام سنگین و بیش از دو میلیون و ۴٧٢هزار راس دام سبک علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدهاند، گفت: با ورود سویه اگزوتیک تب برفکی نیز تاکنون بیش از ۵٨٢ هزار راس دام سنگین و بیش از ١٠٠ هزار راس دام سبک واکسینه شدهاند.
شهرام موحدی با بیان اینکه از مجموع ۴۸۰ هزار رأس دام سنگین استان، کمتر از دو درصد درگیر بیماری شدهاند، افزود: تاکنون هزار و ۳۰۰ رأس دام بهصورت اضطراری به کشتارگاهها فرستاده شدهاند و ۱۳۰ رأس نیز تلفات ثبت شده است که بیشتر آنها گوسالههای حساس به این ویروس بودهاند.
وی درباره ماهیت بیماری گفت: تب برفکی از طریق تماس مستقیم با دامهای بیمار یا بهبودیافته منتقل میشود و با تب، تاول دهان و سم، لنگش و کاهش تولید شیر و گوشت همراه است و این ویروس بسیار مسری و قدرت انتشار این ویروس ۵ برابر ویروس کرونا و ١٠ برابر آنفولانزای فصلی انسانی است.
کارشناسان دامپزشکی نیز توصیه میکنند دامداران با ضدعفونی و آهکپاشی دامگاهها، کنترل ورود و خروج افراد متفرقه، گزارش سریع موارد مشکوک و انجام واکسیناسیون بهموقع از گسترش بیماری جلوگیری کنند.
همچنین در کارخانههای لبنی، برای حفظ سلامت شیر، اقداماتی همچون ضدعفونی خودروهای حمل شیر، کنترل بار میکروبی شیر خام و پاستوریزاسیون انجام میشود.
استان اصفهان با رتبه نخست تولید شیر خام و جایگاه چهارم تولید گوشت قرمز کشور یکی از مهمترین قطبهای دامپروری ایران به شمار میرود.