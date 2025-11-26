پخش زنده
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با درخواست الحاق ۱۸۰۰ مترمربع زمین به محدوده نسیمشهر برای ایجاد کاربری تجاری–اداری مخالفت کرد و اعلام داشت که تأمین معوض مالک میتواند بدون توسعه محدوده و در چارچوب ضوابط قانونی در حریم شهر انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، موضوع الحاق ۱۸۰۰ مترمربع زمین به محدوده نسیمشهر برای کاربری تجاری–اداری را مورد بررسی قرار داد.
این بررسی در پی مصوبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳ شورای برنامهریزی استان تهران و براساس نظر کمیته فنی شماره یک انجام شد.
شورا اعلام کرد امکان تحقق توافق با مالک بدون گسترش محدوده شهر و تنها از طریق تعیین کاربری در حریم وجود دارد.
بر همین اساس، با الحاق مخالفت و تأکید شد تعیین کاربری تجاری–خدماتی باید مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها پیگیری شود.
دبیرخانه شورا نیز طی نامهای این تصمیم را به استاندار تهران ابلاغ کرد.