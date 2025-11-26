در دومین روز سفر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و جمعی از معاونان وزیر صمت به کرمانشاه، تیم نظارتی این کمیسیون با حضور در چند واحد صنعتی سنقر، ضمن بررسی مشکلات میدانی طرح‌ها، بر لزوم حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و تسریع در حل مطالبات واحد‌های صنعتی استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به همراه معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز چهارشنبه در جریان سفر سه روزه به استان کرمانشاه، در گام نخست از طرح‌های صنعتی شهرستان سنقر بازدید کردند.

در این بازدیدها، روند اجرایی پروژه‌ها، ظرفیت‌های تولیدی و نیاز‌های سرمایه‌گذاری واحد‌های صنعتی استان مورد ارزیابی قرار گرفت.

بازدید از پروژه آرکا فولاد فرابین و شرکت بهار آفاق شهر از جمله برنامه‌های اصلی این سفر بود که در آن، مسئولان ملی و استانی مسائل زیرساختی، توسعه خطوط تولید و تأمین سرمایه در گردش واحد‌های صنعتی را بررسی کردند.

رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در حاشیه این برنامه با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت تولید در شرایط کنونی، گفت: «باید در این شرایط سخت، تولیدکنندگان را حمایت و مسیر فعالیت را برای آنها تسهیل کنیم.»

وی با اشاره به بازدید‌های انجام‌شده از واحد‌های صنعتی و معدنی سنقروکلیایی و همچنین شهرک صنعتی سنقر افزود: «بخشی از مشکلات واحد‌ها در همین سفر قابل حل است و برای برخی دیگر نیز از مرکز پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.»

رئیس کمیسیون صنایع بیان کرد که جمع‌بندی این سفر باید به خروجی مشخص برای واحد‌های تولیدی استان منجر شود و گفت: «در تلاشیم طی هفته آینده جلسات مورد نیاز با دستگاه‌های مسئول برگزار و روند رفع مشکلات واحد‌های تولیدی کرمانشاه سرعت داده شود.»

علیزاده، کرمانشاه را استانی دارای مشکلات متعدد، اما با ظرفیت‌های مهم صنعتی دانست و اظهار کرد: «پیگیری‌های این سفر می‌تواند بخشی از موانع موجود پیش روی صنعت و تولید استان را برطرف کند.»

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش نظارتی کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: این بازدید‌ها با هدف شناسایی دقیق مشکلات، تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد مسیر روشن برای تولیدکنندگان انجام می‌شود.

رئیس کمیسیون صنایع ادامه داد: مسائل مطرح‌شده در سنقر، چه در حوزه فولادی و چه در صنایع خودرو‌های خاص، باید به سرعت با همکاری استانداری، وزارتخانه و کمیسیون پیگیری شود.