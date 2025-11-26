ورزش، دروازه اصلی سلامت جامعه است
فرمانده سپاه انصارالرضای خراسان جنوبی: ورزش، دروازه اصلی سلامت جامعه است و نباید کم رنگ شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
سردار مهدوی فرمانده سپاه انصارالرضای استان در گردهمایی ورزشکاران خراسانجنوبی به مناسبت هفته بسیج با تأکید بر تقویت ورزش همگانی و قهرمانی گفت: افتخارات امروز ورزش نتیجه سالها تلاش و مجاهدت بزرگان این عرصه است و نباید اجازه داد زحمات آنان کمرنگ شود یا برخی رشتههای ورزشی به فراموشی سپرده شود.
وی افزود: نوجوانان و جوانان ما امروز با افتخار بر سکوی قهرمانی میایستند، اما باید بدانند این جایگاه محصول تلاش نسلهایی است که شاید امروز در میان ما نباشند.
فرمانده سپاه انصارالرضای استان از روسای هیئتهای ورزشی و فعالان عرصه ورزش خواست تا اجازه ندهند برخی رشتهها کمرنگ یا محو شوند.
سردار مهدوی با اشاره به ضرورت تقویت ورزش همگانی و قهرمانی بهصورت همزمان، افزود: تفکر بسیجی یعنی تلاش برای اینکه ورزش در همه سطوح جامعه گسترش یابد.
وی افزود: پیشگیری از مشکلات حوزه سلامت در گرو توجه به ورزش است و نهادینهسازی ورزش تنها وظیفه تربیت بدنی نیست و خانوادهها، مدارس، دانشگاهها، ادارات و همه مراکز باید در اجرای این موضوع نقشآفرین باشند.