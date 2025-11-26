به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، جانباز سرافراز دوران دفاع و حماسه سردار سید حسین موسوی رزمنده جانباز هشت سال دفاع مقدس شب گذشته دار فانی را ودا گفت و به همرزمان شهیدش پیوست.

مکی یازع مسئول هیئت رزمندگان اسلام با اعلام این خبر افزود: مرحوم موسوی در عملیات والفجر هشت و کربلای پنج مجروح شد و علاوه بر جراحت شیمیایی از نواحی مختلف نیز دچار جانبازی است.

وی از ۱۷ سالگی وارد جبهه‌های جنگ تحمیلی شد و در برابر دشمن از مرز‌های کشور در عناوین مختلف از جمله فرمانده تیپ ۲۰۱ و طرح و برنامه تیپ ۷۲ دفاع کرد.

پیش از این نهم آبان تندیس مردمی قهرمانان گمنام (یادبود شهید دریاقلی) در سیزدهمین دوره این رویداد فرهنگی به سید حسین موسوی جانباز ۶۵ درصد دفاع مقدس بعنوان یکی از قهرمانان کشور تقدیم شد.

مکی یازع مسئول هیئت رزمندگان اسلام آبادان هم با بیان اینکه بی تردید، خاطرات غرور آفرین مجاهدت‌ها، ایثارگری‌ها، زحمات و اقدامات ارزشمند آن برادر پرتلاش و خستگی ناپذیر در دوران دفاع مقدّس، در مقاطع مختلف در اذهان رزمندگان، دوستان و مردم شریف و ولایتمدار فراموش نخواهد شد، تاکید کرد: اینجانب ضمن تسلیت به خانواده آن مرحوم، از درگاه پروردگار متعال برای بازماندگان آن مرحوم، صبر و شکیبایی و سلامتی مسئلت می‌کنم.