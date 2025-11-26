توصیههای بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا به آنفلوانزا
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: بر اساس نتایج پایش و مراقبت بیماریها، موارد مثبت آنفلوانزا در استان افزایش یافته است و ضرورت دارد شهروندان با دقت بیشتری توصیههای پیشگیرانه را رعایت کنند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر امیر حسین دارابی با اشاره به این موضوع که در فصل شیوع آنفلوانزا و سایر عفونتهای تنفسی قرار داریم، از افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا و سایر عفونتهای حاد تنفسی در روزهای اخیر خبر داد و گفت: ابتلای گروه سنی کودک و نوجوان در این سویه به فراوانی دیده میشود.
وی افزود: در بسیاری از موارد ابتلا در گروه سنی کودک و نوجوان تنها با علائم تنفسی بروز نمیکند و نشانههای گوارشی مانند اسهال نیز مشاهده شده است، بنابراین با مشاهده هرگونه علامت تنفسی یا گوارشی در کودکان خود، از حضور آنان در مدرسه جلوگیری کرده و مراقبتهای لازم را انجام دهند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تأکید بر اهمیت محافظت از افراد آسیبپذیر، اظهار کرد: گروههای پرخطر شامل کودکان زیر ۵ سال، سالمندان بالای ۶۵ سال، زنان باردار، بیماران مبتلا به بیماریهای زمینهای (دیابت، آسم، بیماریهای قلبی_ریوی، نارسایی کلیه و …)، افراد دارای نقص ایمنی و کارکنان بخش بهداشت و درمان هستند که این افراد باید مراقبت بیشتری در خصوص پیشگیری از ابتلای به عمل آورند.
وی در خصوص راهکارهای پیشگیری از ابتلای به آنفلوانزا تأکید کرد: شستوشوی مرتب دستها، استفاده از ماسک در محیطهای شلوغ و بسته، پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار، استراحت در منزل در صورت بروز علائم، تهویه مناسب اماکن، تغذیه مناسب، مصرف مایعات و استراحت کافی از جمله راهکارهای پیشگیری از ابتلای به آنفلوانزاست.
دکتر دارابی گفت: در صورت مشاهده علائم هشدار از جمله تبهای بالا و طولانی، تنگی نفس، بیحالی شدید یا بیاشتهایی، مراجعه به مراکز درمانی ضروری است و از مصرف خودسرانه داروهای آنتیبیوتیکی خودداری کنند.
وی افزود: رعایت توصیههای پیشگیرانه، بهویژه در فصل سرما، نقش مهمی در کنترل روند افزایشی بیماری دارد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: این معاونت وضعیت را به صورت مستمر و روزانه پایش میکند و در صورت نیاز اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.