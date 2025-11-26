توصیه‌های بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا به آنفلوانزا

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: بر اساس نتایج پایش و مراقبت بیماری‌ها، موارد مثبت آنفلوانزا در استان افزایش یافته است و ضرورت دارد شهروندان با دقت بیشتری توصیه‌های پیشگیرانه را رعایت کنند.