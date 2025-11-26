نمایش اقتدار وحدت بسیجیان شیعه و سنی نمایش اقتدار وحدت بسیجیان شیعه و سنی نمایش اقتدار وحدت بسیجیان شیعه و سنی نمایش اقتدار وحدت بسیجیان شیعه و سنی نمایش اقتدار وحدت بسیجیان شیعه و سنی نمایش اقتدار وحدت بسیجیان شیعه و سنی نمایش اقتدار وحدت بسیجیان شیعه و سنی نمایش اقتدار وحدت بسیجیان شیعه و سنی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اجتماع بزرگ بسیجیان شیعه و اهل سنت تالش امروز همزمان با سراسر گیلان با عنوان نمایش «اقتدار بسیج» با حضور چشمگیر اقشار مختلف مردم، جلوه‌ای از انسجام اجتماعی، فعالیت جهادی و روحیه خدمت‌رسانی نیرو‌های بسیجی را به نمایش گذاشت.

این اجتماع سراسری بسیجیان، فضای شهر را با حضور گروه‌های دانش‌آموزی، دانشجویی، اصناف، نیرو‌های جهادی و خانواده‌های شهدا رنگ و بویی ویژه داد.