بسیجیان شیعه و سنی در تالش با نمایش «اقتدار بسیج»، صحنههایی زیبا از وحدت و حضور را رقم زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اجتماع بزرگ بسیجیان شیعه و اهل سنت تالش امروز همزمان با سراسر گیلان با عنوان نمایش «اقتدار بسیج» با حضور چشمگیر اقشار مختلف مردم، جلوهای از انسجام اجتماعی، فعالیت جهادی و روحیه خدمترسانی نیروهای بسیجی را به نمایش گذاشت.
این اجتماع سراسری بسیجیان، فضای شهر را با حضور گروههای دانشآموزی، دانشجویی، اصناف، نیروهای جهادی و خانوادههای شهدا رنگ و بویی ویژه داد.