به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: شاخص آلودگی هوا امروز در مهاباد ۲۲۷ میکروگرم در هر مترمکعب ثبت شد که برای هوای گروه‌های سنی ناسالم است.

این شرایط حدود یک هفته‌ای است که در شهر‌های منطقه ادامه دارد. کارگروه اضطرار و آلودگی هوای آذربایجان‌غربی هم در روز‌های گذشته مدارس و ادارات برخی شهرستان‌ها را تعطیل اعلام کرد.

امروز مدارس مهاباد در همه مقاطع تعطیل بود و ادارات هم با یک ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز کردند.