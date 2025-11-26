به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه انتخابی مسابقات، در این رقابت‌ها ۳۸ تیم حضور دارند که در ۷ گروه ۵ و ۶ تیمی به صورت مجتمع رقابت می‌کنند و از هر گروه یک تیم راهی مرحله نهایی خواهد شد. تیم‌های عربستان (میزبان مرحله نهایی)، قطر (قهرمان دوره قبل)، ازبکستان، کره جنوبی، کره شمالی، ژاپن، تاجیکستان، امارات و اندونزی که در دوره قبل تا یک چهارم نهایی صعود کرده بودند از حضور در دور مقدماتی معاف هستند.

نتایج روز دوم و برنامه روز سوم مسابقات به این شرح است:

گروه یک در چونگ کینگ چین:

بنگلادش ۸ - ۰ برونئی دارالسلام

بحرین ۲ - ۱ سریلانکا

چین ۱۴ - ۰ تیمور شرقی

چهارشنبه ۵ آذر:

بنگلادش ۵ - ۰ سریلانکا

تیمورشرقی - بحرین

چین - برونئی دارالسلام

تیم بنگلادش با ۹ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های چین با ۶، بحرین و سریلانکا با ۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند. تیم‌های برونئی و تیمورشرقی بدون امتیاز در رده‌های پنجم و ششم جای دارند.

گروه دو در بیشکک قرقیزستان:

یمن ۱۰ - ۰ گوام

لائوس ۵ - ۱ کامبوج

قرقیزستان ۱ - ۳ پاکستان

چهارشنبه ۵ آذر:

پاکستان - لائوس

یمن - کامبوج

گوام - قرقیزستان

تیم‌های لائوس، یمن و پاکستان با ۶ امتیاز اول تا سوم هستند و تیم‌های قرقیزستان، کامبوج و گوام بدون امتیاز در رده‌های چهارم تا ششم جای دارند.

گروه سه در هانوی و هونگ ین ویتنام:

مالزی ۱ - ۰ هنگ کنگ

سنگاپور ۱ - ۱ ماکائو

ویتنام ۱۴ - ۰ جزایر ماریانای شمالی

چهارشنبه ۵ آذر:

جزایر ماریانای شمالی - سنگاپور

ویتنام - هنگ کنگ

ماکائو - مالزی

تیم‌های ۶ امتیازی ویتنام و مالزی اول و دوم هستند و تیم‌های هنگ کنگ با ۳، ماکائو و سنگاپور با یک امتیاز سوم تا پنجم هستند و تیم جزایر ماریانای شمالی بدون امتیاز در رده ششم جای دارد.

گروه چهار در احمدآباد هند:

تایوان ۰ - ۵ ایران (گل‌ها: گائو یو ژو - گل به خودی مدافع تایوان - در دقیقه ۴۵، امیر رضا ولی پور ۵۲، جعفر اسدی ۵۴، محمد قاسمی ۸۳ و ماهان بهشتی ۱ + ۹۰)

لبنان ۱ - ۱ فلسطین

تیم هند استراحت کرد.

چهارشنبه ۵ آذر:

ایران - لبنان (ساعت ۱۴:۳۰ - در اکا آره نا)

هند - تایوان

تیم فلسطین استراحت می‌کند.

تیم ایران با ۳ امتیاز در صدر است و تیم‌های ۲ امتیازی فلسطین و لبنان دوم و سوم هستند و تیم‌های هند و تایوان با یک امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم جای گرفتند.

گروه پنج در عقبه اردن:

اردن ۰ - ۱ استرالیا

بوتان ۰ - ۰ فیلیپین

تیم عراق استراحت کرد.

چهارشنبه ۵ آذر:

عراق - اردن

استرالیا - بوتان

تیم فیلیپین استراحت می‌کند.

تیم‌های استرالیا، اردن و عراق با ۳ امتیاز اول تا سوم و تیم‌های فیلیپین و بوتان با یک امتیاز چهارم و پنجم هستند.

گروه شش در چونبوری تایلند:

مالدیو ۰ - ۶ ترکمنستان

مغولستان ۰ - ۴ تایلند

تیم کویت استراحت کرد.

چهارشنبه ۵ آذر:

کویت - مغولستان

تایلند - مالدیو

تیم ترکمنستان استراحت می‌کند.

تیم‌های ۳ امتیازی تایلند، کویت، ترکمنستان و مغولستان اول تا چهارم هستند و تیم مالدیو بدون امتیاز در رده پنجم قرار دارد.

گروه هفت در یانگون میانمار:

نپال ۰ - ۴ میانمار

سوریه ۱ - ۳ عمان

تیم افغانستان استراحت کرد.

چهارشنبه ۵ آذر:

عمان - نپال

افغانستان - سوریه

تیم میانمار استراحت می‌کند.

تیم میانمار با ۶ امتیاز در صدر است و تیم‌های عمان و سوریه با ۳ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند و تیم‌های نپال و افغانستان بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.