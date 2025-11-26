پخش زنده
دور انتخابی مسابقات فوتبال نوجوانان کمتر از ۱۷ سال قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ عربستان، امروز پیگیری میشود و تیم ایران در گام دوم به میدان میرود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه انتخابی مسابقات، در این رقابتها ۳۸ تیم حضور دارند که در ۷ گروه ۵ و ۶ تیمی به صورت مجتمع رقابت میکنند و از هر گروه یک تیم راهی مرحله نهایی خواهد شد. تیمهای عربستان (میزبان مرحله نهایی)، قطر (قهرمان دوره قبل)، ازبکستان، کره جنوبی، کره شمالی، ژاپن، تاجیکستان، امارات و اندونزی که در دوره قبل تا یک چهارم نهایی صعود کرده بودند از حضور در دور مقدماتی معاف هستند.
نتایج روز دوم و برنامه روز سوم مسابقات به این شرح است:
گروه یک در چونگ کینگ چین:
بنگلادش ۸ - ۰ برونئی دارالسلام
بحرین ۲ - ۱ سریلانکا
چین ۱۴ - ۰ تیمور شرقی
چهارشنبه ۵ آذر:
بنگلادش ۵ - ۰ سریلانکا
تیمورشرقی - بحرین
چین - برونئی دارالسلام
تیم بنگلادش با ۹ امتیاز صدرنشین است و تیمهای چین با ۶، بحرین و سریلانکا با ۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند. تیمهای برونئی و تیمورشرقی بدون امتیاز در ردههای پنجم و ششم جای دارند.
گروه دو در بیشکک قرقیزستان:
یمن ۱۰ - ۰ گوام
لائوس ۵ - ۱ کامبوج
قرقیزستان ۱ - ۳ پاکستان
چهارشنبه ۵ آذر:
پاکستان - لائوس
یمن - کامبوج
گوام - قرقیزستان
تیمهای لائوس، یمن و پاکستان با ۶ امتیاز اول تا سوم هستند و تیمهای قرقیزستان، کامبوج و گوام بدون امتیاز در ردههای چهارم تا ششم جای دارند.
گروه سه در هانوی و هونگ ین ویتنام:
مالزی ۱ - ۰ هنگ کنگ
سنگاپور ۱ - ۱ ماکائو
ویتنام ۱۴ - ۰ جزایر ماریانای شمالی
چهارشنبه ۵ آذر:
جزایر ماریانای شمالی - سنگاپور
ویتنام - هنگ کنگ
ماکائو - مالزی
تیمهای ۶ امتیازی ویتنام و مالزی اول و دوم هستند و تیمهای هنگ کنگ با ۳، ماکائو و سنگاپور با یک امتیاز سوم تا پنجم هستند و تیم جزایر ماریانای شمالی بدون امتیاز در رده ششم جای دارد.
گروه چهار در احمدآباد هند:
تایوان ۰ - ۵ ایران (گلها: گائو یو ژو - گل به خودی مدافع تایوان - در دقیقه ۴۵، امیر رضا ولی پور ۵۲، جعفر اسدی ۵۴، محمد قاسمی ۸۳ و ماهان بهشتی ۱ + ۹۰)
لبنان ۱ - ۱ فلسطین
تیم هند استراحت کرد.
چهارشنبه ۵ آذر:
ایران - لبنان (ساعت ۱۴:۳۰ - در اکا آره نا)
هند - تایوان
تیم فلسطین استراحت میکند.
تیم ایران با ۳ امتیاز در صدر است و تیمهای ۲ امتیازی فلسطین و لبنان دوم و سوم هستند و تیمهای هند و تایوان با یک امتیاز در ردههای چهارم و پنجم جای گرفتند.
گروه پنج در عقبه اردن:
اردن ۰ - ۱ استرالیا
بوتان ۰ - ۰ فیلیپین
تیم عراق استراحت کرد.
چهارشنبه ۵ آذر:
عراق - اردن
استرالیا - بوتان
تیم فیلیپین استراحت میکند.
تیمهای استرالیا، اردن و عراق با ۳ امتیاز اول تا سوم و تیمهای فیلیپین و بوتان با یک امتیاز چهارم و پنجم هستند.
گروه شش در چونبوری تایلند:
مالدیو ۰ - ۶ ترکمنستان
مغولستان ۰ - ۴ تایلند
تیم کویت استراحت کرد.
چهارشنبه ۵ آذر:
کویت - مغولستان
تایلند - مالدیو
تیم ترکمنستان استراحت میکند.
تیمهای ۳ امتیازی تایلند، کویت، ترکمنستان و مغولستان اول تا چهارم هستند و تیم مالدیو بدون امتیاز در رده پنجم قرار دارد.
گروه هفت در یانگون میانمار:
نپال ۰ - ۴ میانمار
سوریه ۱ - ۳ عمان
تیم افغانستان استراحت کرد.
چهارشنبه ۵ آذر:
عمان - نپال
افغانستان - سوریه
تیم میانمار استراحت میکند.
تیم میانمار با ۶ امتیاز در صدر است و تیمهای عمان و سوریه با ۳ امتیاز در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند و تیمهای نپال و افغانستان بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.