به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی هیئت انجمن‌های ورزشی، اعلام کرد: دیوید میناریک مدرس هاکی از امروز ۵ آذر به مدت سه روز هاکی بازان کشور را در زمین یخ میکامال کیش تمرین می دهد.

شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با جدیدترین قوانین و روش‌های رشته هاکی آشنا خواهند شد.

کیش با دارا بودن زمین یخ با استاندارد‌های جهانی، زیرساخت مناسبی برای توسعه ورزش‌های یخی در کشور دارد.

براساس اعلام روابط عمومی هیئت انجمن های ورزشی کیش از زمان آغاز به فعالیت رشته هاکی تاکنون ۵ ورزشکار پسر از جزیره کیش به اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند.