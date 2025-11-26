سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی، از آغاز فصل سوم کاوش‌های علمی و میدانی در غار زل هستیجان، با هدف گسترش مطالعات باستان‌شناسی و روشن‌سازی لایه‌های فرهنگی این اثر تاریخی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین محمودی گفت : آغاز رسمی فصل سوم کاوش در غار زل هستیجان ، گامی مؤثر در مسیر تقویت پژوهش‌های باستان‌شناسی و مستندسازی تاریخ کهن استان مرکزی و کشور است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی با اشاره به ماهیت ارزشمند این اثر کم‌نظیر افزود : غار زل هستیجان یکی از ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد و قابل‌توجه در عرصه باستان‌شناسی کشور است که کاوش‌های پیشین نیز ، یافته‌های ارزشمندی از دوره‌های فرهنگی و تاریخی مختلف را در آن آشکار کرده است و آغاز فصل سوم کاوش، تکمیل‌کننده مجموعه مطالعات هدفمند پژوهشگران و زمینه‌ساز دستیابی به داده‌های دقیق‌تر در حوزه باستان شناسی کشور خواهد بود.

وی با قدردانی از تلاش پژوهشگران و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی گفت : این فصل از کاوش‌ها با سرپرستی محمدرضا نعمتی و با حضور یک گروه متخصص، با رعایت استاندارد‌های علمی و حفاظتی آغاز شده و انتظار می‌رود نتایج آن، نقش مهمی در تکمیل مستندات تاریخی و شناسایی توالی فرهنگی این اثر تاریخی ایفا کند.

محمودی همچنین بر حمایت مجموعه مدیریتی استان از طرح‌های پژوهشی تأکید کرد و افزود : پروژه‌های کاوش، علاوه بر افزایش دانش تاریخی ما، بستری مناسب برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان فراهم می‌کنند این اداره‌ کل همچنان با نگاه حمایتی و برنامه‌محور، پیگیر استمرار فعالیت‌های پژوهشی و حفاظت از مواریث ارزشمند استان خواهد بود.

غار زل هستیجان ، از جمله آثار تاریخی دارای ظرفیت بالا برای باستان شناسی، سندشناسی و الگو‌های سکونت انسان در دوره‌های کهن است و ادامه کاوش‌ها می‌تواند فصل تازه‌ای در فهم تاریخ فرهنگی این بخش از استان مرکزی و کشور بگشاید.

غار زل (تخته قلعه) در روستای هستیجان قرار دارد. دهانۀ ورودی در ارتفاع 9 متری صخره­ای تقریباً صاف واقع شده که دسترسی به آن با استفاده از وسایل کوهنوردی و یا نردبان امکان­پذیر است. این غار دارای چندین دهلیز، دالان و طبقه است که چهار دهلیز و دو طبقه از آن شناسایی و رفت و آمد در داخل آن­ها میسر شده است.

فصل نخست کاوش باستان­ شناسی در غار به سرپرستی دکتر محمدرضا نعمتی در سال 1402 انجام شد که یافته ­های این کاوش ؛ حاکی از اهمیت ویژه این غار در مطالعات باستان­ شناسی و تاریخ اواخر دوره ساسانی و قرون نخستین دوران اسلامی است و فصل دوم کاوش ها در این غار نیز در سال ۱۴۰۳ انجام شد .