دانشگاه علوم پزشکی قم در اطلاعیهای اعلام کرد: امروز ۵ آذرماه ۱۴۰۴ شاخص کیفیت هوا در شهر قم و شهر قنوات به علت آلایندگی ذرات معلق در شرایط ناسالم برای همه گروهها قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دانشگاه علوم پزشکی قم در اطلاعیهای اعلام کرد: بر اساس اطلاعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز ۵ آذر ماه شاخص کیفیت هوا در شهر قم با عدد ۱۵۵ به علت آلاینده ذرات معلق (PM۲.۵) در شرایط ناسالم قرار دارد.
توصیه میشود، افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل اجتناب ورزند و سایر افراد نیز فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.