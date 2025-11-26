برای ایجاد ثبات در مدیریت شهری و روستایی، فرآیند استیضاح شهرداران و دهیاران با دقت و مراحل بیشتری پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستای استان گفت: در قانون جدید، برای ایجاد ثبات در مدیریت شهری و روستایی، فرآیند استیضاح شهرداران و دهیاران با دقت و مراحل بیشتری پیش‌بینی شده است.

ولی اله بیاتی افزود: در صورت طرح سؤال از شهردار در شورای شهر، ابتدا لازم است دو سوم اعضای شورا به طرح سؤال رأی دهند تا موضوع در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گیرد، شهردار نیز فرصت دارد ظرف ۱۵ روز به سؤال مطرح‌شده پاسخ دهد.

او گفت: پس از ارائه پاسخ و جمع‌بندی کمیسیون، موضوع دوباره در صحن شورا مطرح می‌شود و در صورتی که سه چهارم اعضای شورا به استیضاح رأی دهند، استیضاح شهردار انجام خواهد شد.

بیاتی افزود: سازوکار مشابهی نیز برای دهیاران در شورا‌های روستا پیش‌بینی شده تا از تغییرات شتاب‌زده جلوگیری و ثبات مدیریتی در روستا‌ها تضمین شود.