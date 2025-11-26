پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در ششمین روز از هفتهی بسیج، تجمع بزرگ بسیجیان گیلان صبح امروز در مناطق مختلف گیلان برگزار شد، در رشت نیز این اجتماع در سالن ورزشی ۶ هزار نفری این شهر برگزار شد.
در این مراسم که آیت الله فلاحتی نمایندهی ولی فقیه در گیلان و امام جمعهی رشت، هادی حق شناس استاندار گیلان و جمعی از مقامات نظامی و انتظامی استان حضور داشتند، بسیجیان حاضر با سردادن شعارهایی، چون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسراییل» و «حیدر حیدر، ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند» برای دفاع از آرمانهای انقلاب و میهن عزیز ایران، اعلام آمادگی کردند.
نمایندهی ولی فقیه در گیلان در این مراسم با گرامیداشت هفتهی بسیج، این نهاد مقدس را شجرهی طیبهای دانست که از درایت و دوراندیشی امام راحل شکل گرفت و افزود: بسیج امروز ضامن دستاوردهای بی بدیل انقلاب اسلامی ست.
آیت الله فلاحتی، ایمان بسیجیان به ارزشهای اصیل انقلاب، بصیرت و آگاهی شان در عرصههای سرنوشت ساز و همچنین ولایتمداری آنان را رمز ماندگاری و اثرگذاری بسیج عنوان کرد و افزود: این فرهنگ ناب امروز به عنوان الگویی کارآمد در میان آزادیخواهان گسترش یافته است.
امام جمعهی رشت در ادامه افزود: تا کسی به انقلاب و برکاتش ایمان نداشته باشد بسیجی نمیشود و هرجا بسیجی بود، روحیهی انقلابی هم در آنجا پویا و ماندگار است.
استاندار نیز در این مراسم به تبیین نقش بسیج در مواقع حساس یا بروز بحران پرداخت و گفت: در حوادثی همچون بروز سیل در پیربازار یا حملهی رژیم غاصب اسراییل به شهرک صنعتی رشت، بسیجیان پیش از هر مسئولی در صحنه حضور داشتند و تلاش خود را بدون توقع برای مدیریت بحران به کار میبستند.
هادی حق شناس همچنین به تشریح نقش سرمایهی اجتماعی در تقویت اعتماد ملی پرداخت و افزود: مردمی بودن بسیج، زمینه ساز بازتولید سرمایهی اجتماعی ست که پیامد آن اعتمادافزایی در راه نیل به تعالی و توسعه خواهد بود.
سردار حمید دامغانی، فرمانده سپاه قدس گیلان نیز در این مراسم به تبیین ظرفیتهای ایجاد شده توسط بسیج در سه حوزهی سخت، نیمه سخت و جنگ نرم اشاره کرد و گفت: این ظرفیت باعث شد تا از یکسو شر دشمن از این سرزمین دفع و از سوی دیگر زمینهی پیشرفت کشور فراهم شود.
در پایان این مراسم از ۵۰ نفر از بسیجیان برگزیده مرکز استان همراه با برخی از خانوادههای معزز شهدای دفاع از حریم حرم قدردانی شد.