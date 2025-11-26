به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شهردار آبادان در دیدار با سفیر کشور ژاپن گفت: خوشبختانه رایزنی‌های بسیار خوبی با ایشان در حوزه‌های زیست‌محیطی، تبادل ماشین‌های آتش نشانی و موضوعات سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری انجام شد.

یاسین کاوه‌پور با بیان اینکه به زودی با یکی از شهر‌های کشور ژاپن خواهرخواندگی خواهیم داشت افزود: در حوزه گردشگری خبر خوبی از سوی سفیر ژاپن دریافت کردیم؛ به این صورت که سطح هشدار سفر برای شهروندان ژاپنی کاهش یافته که این امر نویدبخش توسعه و رونق صنعت گردشگری در شهر آبادان خواهد بود.

او با اشاره به اعطای خودرو‌های آتش نشانی ساخت ژاپن به شهر آبادان گفت: با توجه به رسم و رسومات شهر آبادان و در راستای گسترش مسائل فرهنگی و توسعه گردشگری، یکی از المان‌ها و نماد‌های این شهر که وسیله پذیرایی از مهمانان است، یعنی قهوه و فنجان مخصوص، به همراه یکی دیگر از نماد‌های رایج در بین شهروندان از زمان ورود صنعت نفت به آبادان، یعنی عینک ریبن به سفیر ژاپن اهدا شد.

شهردار آبادان ابراز امیدواری کرد: گفت‌و‌گو‌ها و تبادلات زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر و موثری در آینده شود.

تاماکی تسوکادا سفیر ژاپن در ایران نیز در این دیدار از رفع محدودیت سفر اتباع کشورش به ایران خبر داد و گفت: دولت ژاپن حدود شش ماه پیش از اتباع این کشور خواسته بود که سفر‌های غیرضروری به ایران نداشته باشند، اما امروز این محدودیت برداشته شد.

او که برای انجام ماموریتی به آبادان سفر کرده بود، در جمع خبرنگاران اهداف این سفر را بررسی نقاط مشترک بین آبادان و شهر‌های ژاپنی و امکان توسعه مراودات تجاری دو کشور برشمرد و افزود: حدود هفت سال پیش ژاپن نفت از ایران خریداری کرده و کشتی نفتی ژاپن به آبادان اعزام شده بود و آبادان برای فعالان ژاپنی در حوزه نفت و پتروشیمی شهر بسیار معروف و خاطره‌انگیزی است.