به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام علی سعیدی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظّم کل قوا با صدور پیامی به‌مناسبت هفته بسیج تأکید کرد: آغاز و ظهور تفکر نو و قدرتمند بسیجی که بیانگر و ژرف‌نگری حضرت امام خمینی (ره) بود کشتی بزرگ انقلاب اسلامی را در دریای پرتلاطم فتنه‌ها و دشمنی‌ها هر روز بیشتر از گذشته مقاوم‌تر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

هفته بسیج در سال ۱۴۰۴ پس از گذر از ایام و رویداد‌های اعجاب‌انگیز و تمدن‌ساز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که نقطه عطفی در تاریخ ایران و جهان بود و بسیجیان رزمنده عرصه‌های «خیر العمل، فاستبقوا الخیرات و احدى الحسنین» بر سر عهدی که بسته بودند خوش‌درخشیدند و عده‌ای از آنان با اقتدای از مولای خود به دیدار یار شتافته و شهید گردیدند و عده دیگر از آنان همچنان از منتظرانند.

این هفته با تلاقی با ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) هفته بسیج متفاوتی می‌باشد، زیرا خیل بسیجیان لشکر مخلص خدا، مقصد تا خدا را از مسیر ارادت و دلدادگی به حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) بر می‌گزیدند و پیشانی‌های خود را با سربند یا زهرا (سلام الله علیها) مزین می‌نمودند و سر‌های خود را به خداوند متعال به عاریه می‌دادند.

آغاز و ظهور تفکر نو و قدرتمند بسیجی که بیانگر درایت هوشیاری و ژرفنگری حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) بود کشتی بزرگ انقلاب اسلامی را در دریای پرتلاطم فتنه‌ها و دشمنی‌ها هر روز بیشتر از گذشته مقاوم‌تر کرد و با ولایت‌پذیری و اطاعت از ولی‌امر و فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) و کسب تجربه بیشتر، بسیجیان آماده مقابله با دسیسه‌های بدخواهان انقلاب اسلامی گردیدند و با گسترش جبهه‌های گوناگون خدمت به عرصه‌های مختلف جهادی با مساوات و همدلی امید مردم کشور شدند و هراس ستمگران، مستکبران و بدخواهان را بیشتر و بیشتر نمودند که ان‌شاءالله این مسیر تمدن‌ساز تا ظهور حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

اینجانب ضمن عرض تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، هفته بسیج را گرامی داشته و یاد و خاطره شهدای بسیجی در جبهه‌های گوناگون انقلاب اسلامی به‌خصوص شهدای بسیجی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را گرامی می‌دارم و برای مجروحین و جانبازان بسیجی آرزوی سلامتی می‌نمایم و با تأکید بر لزوم گسترش فرهنگ ناب بسیجی در تمام عرصه‌ها و زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، علمی و فناوری، اجتماعی و امنیتی توفیقات روزافزون شجره طیبه بسیج را تحت توجهات حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و رهبری‌های حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) از درگاه خداوند متعال خواهانم.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظّم کل قوا

علی سعیدی شاهرودی