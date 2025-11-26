پخش زنده
از سری برنامههای سی و سومین دوره کتاب جمهوری اسلامی ایران، ۱۳ عنوان کتاب جدید انتشارات جهادانشگاهی استان اردبیل در سال ۱۴۰۴ رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، این ۱۳ عنوان کتاب جدید انتشار یافته در جهاددانشگاهی استان اردبیل شامل ۶ عنوان در حوزه علوم انسانی، ۴ عنوان در حوزه علوم پایه و ۳ عنوان در حوزه فنی و مهندسی میباشند که در این واحد معرفی و رونمایی گردید.
در حوزه علوم انسانی از کتابهای «سندرمهای مدیریتی در توسعه پایدار» تالیف دکتر فراز جامعی دانش آموخته رشته مدیریت و با مقدمه دکتر حبیب ابراهیم پور استادتمام گروه مدیریت دولتی دانشگاه محقق اردبیلی؛ مجموعه نوآورانه «آینده آموزش در عصر هوش مصنوعی» تالیف دکتر زهرا مصلی، مهدی قاسمی و الینا عیوضی به زبان انگلیسی؛ «مدل نوآور صنعت پوشاک نوجوانان: از ریشههای اسلامی ایران تا طراحی نوین» گردآوری و تالیف فاطمه حسینزادهجناقرد؛ «مبانی شهرسازی و برنامهریزی شهری» گردآوری و تالیف دکتر بهنام جودی، دکتر یوسف درویشی و نگار آقالو رونمایی به عمل آمد.
در حوزه علوم پایه نیز کتابهای «باکتریهای گرم مثبت و میکروبیوتا» تالیف دکتر رویا سفرکار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، رویا اصغری، مریم حقی؛ «باکتریهای گرم منفی و نامتعارف» دکتر رویا سفرکار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، مریم حقی؛ «آزمایشهای کاربردی در عملیات فیزیولوژی جانوری» تالیف دکتر سمیه غلامزاده عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، دنیا بایرامزاده، مهدیه طاهری و «هوش مصنوعی برای فیزیک» تالیف ولکر کنکت و ترجمه دکتر بهارک بهمنش دانش آموخته فیزیک هستهای رونمایی شد.
در حوزه فنی و مهندسی نیز کتاب «انتقال قدرت در خودرو» تالیف و گردآوری دکتر حجت عاشوری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین؛ «مبانی دادهکاوی جلد۱» تالیف دکتر بابک نوری مقدم، دکتر سجاد جهانبخشگدهکهریز، دکتر عباس میرزائی ثمرین و مهندس مسعود بکروی؛ «بهینهسازی سازهها و نقش آن در توسعه پایدار صنعت ساختمان» تالیف مهندس محسن سیفی داوری، عضو نخبه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان اردبیل رونمایی گردید.
مجموع کتابهای چاپ شده در انتشارات جهاددانشگاهی استان اردبیل ۳۶۰ عنوان در گروههای علمی مختلف بوده است.