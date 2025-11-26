به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، داوران بازی‌های هفته سیزدهم لیگ دسته یک فوتبال کشور در فصل جاری مشخص شدند که به شرح زیر است:

پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴

آریو اسلامشهر - سایپا تهران

داوران:سعاد وفاپیشه، هارون چوپانزاده، محمود ذوالفقاری و امیر معصومی‌فر ناظر:عباس راکی

نفت بندرعباس - نود ارومیه

داوران:مصطفی بینش، اکبر عمرانی، محمد حمزئی و محمدمهدی جعفری ناظر: محمدرسول ذورقی

جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴

شهرداری نوشهر - صنعت نفت آبادان

داوران: حسین زمانی، میلاد قاسمی، رضا بیژنی وابراهیم خاجانی ناظر: ایوب غلام‌زاده

فرد البرز - نیروی زمینی

داوران: مهدی جبرئیلی، مرتضی سلمان نژاد، امیر امیری و سیاوش خالقی ناظر:علی اصغر مومنی

مس سونگون - داماش گیلان

داوران: هادی صحرایی، یعقوب حجتی، علی اسدی، ایمان احمدی ناظر:محمدرضا مدیرروستا

مس شهربابک - نساجی مازندران

داوران: فرهاد امینی، محمد هاشمی‌نسب، علی فراهانی و حسین اسماعیلی ناظر:محمدرضا امینی

پارس جنوبی جم - مس کرمان

داوران: مهدی انصارنژاد، مرتضی هوشیار، سجاد باباخانی و امیرحسین یزدانی ناظر:محمد دوستی

هوادار تهران - بعثت کرمانشاه

داوران: بهمن ممشلی، احد طوسی، مجتبی قاسمی و وحید پایش ناظر:براتعلی مولوی

نفت و گاز گچساران-شناورسازی قشم

داوران: مجتبی شجاعی، علی رعیت، مجتبی بهارستانی و امیرسجاد فتوحی ناظر:رضا عادل