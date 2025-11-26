پخش زنده
امروز: -
داوران بازیهای هفته سیزدهم لیگ دسته یک فوتبال در فصل جاری مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، داوران بازیهای هفته سیزدهم لیگ دسته یک فوتبال کشور در فصل جاری مشخص شدند که به شرح زیر است:
پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴
آریو اسلامشهر - سایپا تهران
داوران:سعاد وفاپیشه، هارون چوپانزاده، محمود ذوالفقاری و امیر معصومیفر ناظر:عباس راکی
نفت بندرعباس - نود ارومیه
داوران:مصطفی بینش، اکبر عمرانی، محمد حمزئی و محمدمهدی جعفری ناظر: محمدرسول ذورقی
جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴
شهرداری نوشهر - صنعت نفت آبادان
داوران: حسین زمانی، میلاد قاسمی، رضا بیژنی وابراهیم خاجانی ناظر: ایوب غلامزاده
فرد البرز - نیروی زمینی
داوران: مهدی جبرئیلی، مرتضی سلمان نژاد، امیر امیری و سیاوش خالقی ناظر:علی اصغر مومنی
مس سونگون - داماش گیلان
داوران: هادی صحرایی، یعقوب حجتی، علی اسدی، ایمان احمدی ناظر:محمدرضا مدیرروستا
مس شهربابک - نساجی مازندران
داوران: فرهاد امینی، محمد هاشمینسب، علی فراهانی و حسین اسماعیلی ناظر:محمدرضا امینی
پارس جنوبی جم - مس کرمان
داوران: مهدی انصارنژاد، مرتضی هوشیار، سجاد باباخانی و امیرحسین یزدانی ناظر:محمد دوستی
هوادار تهران - بعثت کرمانشاه
داوران: بهمن ممشلی، احد طوسی، مجتبی قاسمی و وحید پایش ناظر:براتعلی مولوی
نفت و گاز گچساران-شناورسازی قشم
داوران: مجتبی شجاعی، علی رعیت، مجتبی بهارستانی و امیرسجاد فتوحی ناظر:رضا عادل