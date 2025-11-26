نماینده ولی فقیه در خراسان شمال با اشاره به جایگاه والای بسیج در نظام اسلامی، بر ضرورت حضور همه اقشار جامعه در مسیر الهی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت الاسلام والمسلمین نوری در مراسم نمایش اقتدار بسیجیان بجنورد گفت: بسیجی باید در هر عرصه‌ای که نیاز باشد، چه با جان و چه با مال، حاضر باشد و اگر در جایی که لازم است حضور نداشته باشد، بسیجی واقعی نیست.

وی منشأ بسیاری از جنگ‌ها و نزاع‌ها را زیاده‌خواهی و حق‌خوری دانست و گفت: بسیجی ظلم‌پذیر نیست و نمی‌تواند در برابر کشتار و از بین رفتن عزت مردم سکوت کند. حجت‌الاسلام والمسلمین نوری همچنین به فشار‌های قدرت‌های زورگو اشاره کرد و اظهار داشت: آنان می‌خواهند همه چیز در اختیارشان باشد و اگر مخالفتی صورت گیرد، با تحریم و فشار پاسخ می‌دهند.

وی بسیج را از الطاف الهی دانست و یادآور شد که اندیشه تشکیل بسیج به امام خمینی (ره) الهام شد و این تفکر توانست خدمتگزاران اسلام را پرورش دهد.

وی با تجلیل از شهدایی که جان خود را برای حفظ عزت کشور فدا کردند، خاطرنشان کرد: امروز نیز با تفکر بسیجی می‌توان بحران‌های جامعه را برطرف کرد و در عرصه‌های علمی و محرومیت‌زدایی گام‌های مؤثری برداشت.

وی در پایان با قدردانی از روحیه بسیجی در میان مسئولان، دانشجویان و اقشار مختلف جامعه، ابراز امیدواری کرد که با این روحیه بتوان کشور اسلامی را به قله‌ای که رهبر معظم انقلاب ترسیم کرده‌اند رساند.