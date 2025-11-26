به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در جلسه‌ای که با حضور مدیران و مشاوران مدارس شهرستان خوی برگزار شد، علی اکبر فتحعلی لو، به تشریح خروجی‌های طرح غربالگری دانش‌آموزان پرداخت و بر اهمیت این طرح در پیشگیری از آسیب‌ها تاکید کرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان، خاطرنشان کرد: نتایج این طرح نقش مؤثری در شناسایی و پیشگیری از مشکلات مرتبط با دانش‌آموزان دارد و از مدیران مدارس خواست تا با حساسیت ویژه‌ای پیگیر اجرای آن باشند.

وی همچنین به لزوم پرورش هم‌پای مسائل آموزشی در قالب «مدرسه تراز»، که مورد تاکید مقام رهبری نیز قرار گرفته است، اشاره کرد و تاکید کرد که رشد همزمان علمی و تربیتی دانش‌آموزان باید در کانون توجه قرار گیرد.

فتحعلی لو افزود: مدارسی که در طرح غربالگری به حدنصاب لازم نرسیده‌اند، می‌بایست با یک اقدام جهادی به این مهم پرداخته و از فرصت‌های موجود برای برگزاری آزمون‌های غربالگری بهره‌برداری کنند.

بر اساس آمارها، ۶۰ درصد از دانش‌آموزان در مقطع متوسطه اول و ۶۲ درصد در مقطع متوسطه دوم موفق به انجام غربالگری شده‌اند که نشان‌دهنده نیاز به تلاش و برنامه‌ریزی بیشتر در این زمینه است.