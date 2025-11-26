به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در این مراسم محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از روز ششم و هفتم برتری کامل با ایران بود، موشک‌هایی داشتیم که هر کدام ۸۰ بمب داشتند و ۸۰ منطقه را می‌زدند، اگر چنین نبود که شتاب‌زده آتش بس را التماس نمی‌کردند.

وی جنگ ۸ ساله را دیگر محور اقتدار ایران خواند و با تاکید بر نقش بسیج در پیروزی گفت: هر کسی می‌خواهد عظمت بسیج را ببیند سال اول جنگ را با ۷ سال بعدی مقایسه کند. بنی‌صدر سال اول را رهبری کرد و چندین شهر به دست دشمن افتاد.

رضایی بسیج اقتصادی را یکی از نیازهای ضروری کشور دانست و با تاکید بر اینکه امروز روز بسیج اقتصادی است، گفت: کارهای مختلفی در حوزه‌های مختلف صورت گرفته اما باید تولید ثروت را همگانی کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان هم در گردهمایی بسیجیان استان کرمان: بسیج شجره‌ای است که ارزش‌های آن در تاریخ بشریت کم‌نظیر است و ثمرات شیرین آن، شخصیت‌های برجسته آزادی‌خواه الهی هستند.

وی بسیج را الگویی برای جامعه بشریت برشمرد و خاطرنشان کرد: بسیج در سه محور به عنوان الگویی به دست امام عظیم‌الشأن به جامعه بشریت ارائه شد.

امام جمعه کرمان محور اول را ساختار بسیج عنوان کرد و گفت: ساختار بسیج برخاسته از ارزش‌های الهی با نگاهی به همه جامعه و با جمع حداکثری است که در تاریخ نمونه ندارد و تنها در صدر اسلام و با بسیج مردم توسط پیامبر اکرم(ص) قابل مقایسه است.

حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی محور دوم را عملکرد پرافتخار بسیج در استان کرمان دانست و تصریح کرد: عملکرد فرمانده شهید لشکر 41 ثارالله در این استان پهناور، نمونه کوچکی از افتخارات بسیج در زمانی کوتاه است که تاثیر معنوی آن در جهان اسلام و جبهه مقاومت قابل توجه است و باید در مورد آن کتاب‌ها نوشت.

وی محور سوم را رویکرد و نگاه بسیج برشمرد و تاکید کرد: همان‌گونه که امام خمینی(ره) بیان فرمودند، بسیج به فضل خدا همه سنگرهای کلیدی دنیا را فتح خواهد کرد. این تفکر از اسلام ناب و از متن آیات و روایات سرچشمه گرفته و نجات‌بخش ملت‌ها است.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: تفکر بسیجی، تفکری است که در آن اخلاق و ارزش‌های الهی و انسانی حاکم است، تفکری است که خود را نمی‌بیند و خدا را می‌بیند، تفکری است که همه قابلیت‌ها را در کنار هم جمع می‌کند و برای نام و نان حرکت نمی‌کند، تفکری است که خود را فدای جامعه بشریت می‌نماید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این تفکر در همه اعصار طرفداران جدی دارد و به فضل خدا در آینده نزدیک بر دنیایی که پر از زور و زر و تزویر است، فائق خواهد آمد و زمینه‌ساز ظهور منجی عالم بشریت خواهد شد.

محمد علی طالبی استاندار هم گفت: از افتخارآفرینی‌های صحنه‌های جنگ و شهادت تا خدمات به محرومان و مقاومت در برابر زیاده‌خواهان عالم؛ بخشی از هویتی است که بسیج را در کرمان و کشور ماندگار کرده است.