به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با پنجم آذر، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، جمعی از بسیجیان، مسئولان و فرماندهان نظامی و انتظامی استان با حضور در بیت تاریخی امام خمینی (ره) با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی تجدید بیعت کردند.

فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب، در این مراسم با اشاره به نقش دوراندیشی امام خمینی در شکل‌گیری بسیج گفت: بنیانگذار انقلاب اسلامی شجره طیبه بسیج را با نگاه عمیق و آینده‌نگرانه پایه‌گذاری کرد و امروز آثار آن در اقتدار ملی و پیروزی‌های جبهه مقاومت دیده می‌شود.

سردار فتح‌الله جمیری با بیان نمونه‌هایی از حکمت و معنویت امام و رهبر انقلاب، تأکید کرد: معرفی درست این اندیشه‌ها وظیفه همه نیرو‌های بسیجی است.

معاون فرهنگی سپاه استان نیز با اشاره به اهمیت این روز گفت: امسال برای نخستین بار مراسم تجدید میثاق بسیجیان در بیت تاریخی حضرت امام برنامه‌ریزی شد و محور آن شعار بسیج مردمی، اقتدار ملی قرار گرفت.

هادی بادینلو افزود: با توجه به تحولات منطقه، ایمان داریم که به دست بسیجیان ایرانی، رژیم صهیونیستی روزی از بین خواهد رفت.

در ادامه این آیین، از کتاب قبیله لعنتی‌ها نوشته محدثه طباطبایی رونمایی شد. این اثر به سفارش معاونت فرهنگی سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) تولید شده و در قالب مجموعه قصه، روند شکل‌گیری و تحولات رژیم منحوس صهیونیستی را برای مخاطبان نوجوان و جوان روایت می‌کند.