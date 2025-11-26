پخش زنده
معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان با انتشار پیامی در شبکه ایکس درباره سفر خود به تاجیکستان، به تاریخ و فرهنگ دیرینه دو کشور اشاره کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مجید تختروانچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس نوشت: پس از یک سفر دو روزه به تاجیکستان، به تهران بازگشتم.
در شهر دوشنبه، با سراجالدین مهرالدین، وزیر امور خارجه و مطلوبه خان ستاریان، وزیر فرهنگ، دیدار کردم. همچنین در رایزنیهای سیاسی با معاون وزیر امور خارجه، فرخ شریف زاده، شرکت کردم.
ایران و تاجیکستان از پیوندهای دوستی قوی که در زبان، فرهنگ، تمدن، تاریخ و دین مشترک ریشه دارد برخوردارند.
در تمام دیدارها، هر دو طرف عزم خود را برای تقویت بیشتر روابط بر اساس این مشترکات ابراز کردند.