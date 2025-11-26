دانش‌آموزان پایه سوم دبستان شاهد یاسوج، درس «فداکاران» را در فضایی معنوی و الهام‌بخش در گلزار شهدای یاسوج فراگرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، درس ششم کتاب فارسی پایه سوم ابتدایی با عنوان «فداکاران» با حضور دانش‌آموزان دبستان شاهد در گلزار شهدای یاسوج تدریس شد.

در این برنامه، معلم با بهره‌گیری از فضای معنوی گلزار شهدا، مفاهیم ایثار، ازخودگذشتگی و الگو‌های واقعی فداکاری را برای دانش‌آموزان تشریح کرد. دانش‌آموزان با مشاهده سنگ‌نوشته‌ها و نام شهدای دفاع مقدس، از نزدیک با مفهوم جانفشانی آشنا شدند و برخی از آنها نیز به یاد شهدا گل‌ بر مزار آنان قرار دادند.

حسینیان معلم پایه سوم مدرسه شاهد یاسوج گفت: هدف از اجرای این کلاس در خارج از مدرسه، انتقال مفاهیم ارزشی از طریق تجربه مستقیم و افزایش درک دانش‌آموزان از فداکاری در زندگی واقعی بوده است.

این معلم مدرسه شاهد یاسوج بر ویژگی‌هایی همچون شجاعت، مسئولیت‌پذیری و کمک به دیگران تأکید کرد و از دانش‌آموزان خواست این ارزش‌ها را در رفتار‌های روزمره خود به کار بگیرند.

مدیر دبستان شاهد یاسوج، با قدردانی از اجرای این برنامه آموزشی گفت: بچه‌ها وقتی مفاهیم ارزشمند را در چنین فضایی لمس می‌کنند، اثر آن بسیار ماندگارتر است. تلاش ما این است که نسل امروز فقط از کتاب درس نگیرد، بلکه با الگو‌های واقعی آشنا شود.

وی افزود: تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان از اولویت‌های ماست و برنامه‌های فرهنگی و تربیتی این‌چنینی در طول سال ادامه خواهد داشت.