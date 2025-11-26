به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مجید کوهی اظهار کرد: بر اساس نقشه های هواشناسی امروز و فردا با گذر یک سامانه ناپایدار ضعیفی از منطقه و نفوذ هوای مرطوب خزری، آسمان استان نیمه ابری تا ابری شده و دمای هوا بطور نسبی کاهش می یابد.

وی افزود:همچنین طی این مدت به دلیل وزش ملایم باد شرقی (خزری) در مناطق شمالی و نوار شرقی استان در ساعات شبانه و اوایل صبح هوای ابری و مه آلود حاکم بوده و از امشب تا صبح فردا در دامنه کوههای باغرو و کوهستان سبلان بارش خفیف باران نیز انتظار می رود.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل خاطرنشان کرد: مجدداً از روز جمعه (۷ آذر) تا یکشنبه هفته آینده (۹ آذر) با پایداری شرایط جوی آسمان استان غالباً صاف پیش بینی می شود.