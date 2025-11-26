پخش زنده
رئیس پلیس راهور البرز گفت: با توجه به افزایش آلودگی هوا، طرح زوج یا فرد از درب منازل در سطح شهر کرج از ساعت ۰۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰ به اجرا درآمده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ رحمتی پور گفت: خودروها براساس زوج یا فرد بودن آخرین عدد سمت راست پلاک تفکیک شده و در صورت تردد غیرمجاز در سطح شهر توسط دوربینها در سطح شهر و مأموران پلیس راهور به مبلغ دو میلیون ریال اعمال قانون خواهند شد.
وی افزود: تردد خودروهای حمل و نقل عمومی از جمله تاکسی، اتوبوس همچنین وسایل نقلیه امدادرسان از قبیل اورژانس، آتش نشانی مجاز است.