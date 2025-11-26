پخش زنده
فرماندار ویژه خوی گفت: نظام مهندسی، قلب توسعه و تخصص در شهر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛پیش از ظهر امروز، اعضای جدید سازمان نظام مهندسی خوی با حضور در دفتر فرماندار ویژه خوی، با غلامحسین آزاد دیدار و گفتوگو کردند.
فرماندار ویژه خوی در این نشست با اشاره به برگزاری انتخابات موفق و بدون حاشیه سازمان نظام مهندسی، تأکید کرد: باید در اجرای طرحها و اقدامات تخصصی شهر از نگاه توسعهگرایانه و تخصصی نظام مهندسی بهره برد تا نظرات هر فرد در حوزه تخصصی خود مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به نگاه توسعه محور استاندار آذربایجانغربی و طرحهای کلان اقتصادی استان گفت: اگر سیاستهای پیش روی استان را دنبال کنیم، میتوانیم خوی را به قلب تپنده اقتصاد شمالغرب کشور تبدیل کرده و زمینه سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذاران را بیش از پیش فراهم کنیم.
در ادامه، اعضای سازمان نظام مهندسی با قدردانی از اقدامات جهادی فرماندار خوی، خواستار استقلال این سازمان با توجه به دارا بودن شرایط قانونی شدند و آن را گامی مهم در ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان خویی دانستند.
اعضای جدید همچنین پیشنهاد دادند کارشناسان فنی سازمان در رشتههای مختلف در جلسات و کمیسیونهای شورای اداری حضور فعال داشته باشند که فرماندار با تأکید و حمایت از این پیشنهادات، بر اجرایی شدن آن تأکید کرد.