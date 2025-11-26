به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ این نمایشگاه با شرکتِ میهمانان داخلی و خارجی که برای حضور در همایش بین‌المللیِ سرمایه‌گذاریِ استان از دیروز وارد اردبیل شده‌اند، و با حضور مقام‌های ملی و خواندنِ پیام رئیس‌جمهور آغاز به کار کرد.

استاندار اردبیل در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت: نمایندگان اقتصادیِ هشت کشور در این نمایشگاه بین المللی غرفه دارند و با افتتاح آن، ارائه توانمندی‌های استان اردبیل در بخش‌های مختلف از جمله منطقه آزاد، منطقه ویژه و صادرات آغاز شد.

مسعود امامی یگانه اعلام کرد: در این نمایشگاه روش‌های تأمین مالی و موضوعات تخصصیِ مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی هم بررسی خواهد شد.

نمایشگاه اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ به‌عنوان بخش نمایشگاهیِ رویدادِ بین المللیِ فرصت‌های سرمایه گذاری در اردبیل، توان صادراتی استان اردبیل را به نمایش می‌گذارد که در آن، ۲۸ واحد صنعتی در ۱۰۰ غرفه عرضه محصولات و ظرفیت‌های صادراتی را آغاز کرده‌اند.

نشست‌های تخصصی مسئولان استان اردبیل با رایزنان اقتصادی ایران در ۱۵ کشور خارجی، سرمایه گذاران کشور‌های خارجی، پنل‌های تخصصی مرتبط با اقتصاد دیجیتال، روش‌های نوین تأمین مالی، خدمات شهری، مدیریت پسماند و توسعه صادرات از دیگر برنامه‌های همایش بین المللیِ فرصت‌های سرمایه گذاری در اردبیل است که، تا دو روز دیگر در اردبیل ادامه دارد.