پخش زنده
امروز: -
استاندار گیلان با اشاره به راهاندازی شعبه میربیزنسبانک در منطقه آزاد انزلی، این اقدام را گامی مهم در رفع مشکلات ارزی تجار و تسهیل صادرات محصولات کشاورزی استان ازجمله کیوی، زیتون و مرکبات دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس در تشریح دستاوردهای نخستین اجلاس استانداران استانهای حاشیه دریای خزر گفت: ایجاد شعبه میربیزنسبانک در منطقه آزاد انزلی یکی از مهمترین نتایج این اجلاس بود که با امضای تفاهمنامه میان این بانک، منطقه آزاد انزلی و اتاق بازرگانی گیلان به مرحله اجرا رسید.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی گیلان طی سالهای گذشته با مشکلات متعددی در حوزه نقلوانتقال ارز مواجه بودهاند، افزود: حضور این بانک روسی در منطقه آزاد انزلی میتواند روند صادرات محصولات کشاورزی استان را تسریع و تسهیل کند و بستر مناسبی برای توسعه مبادلات مالی با کشورهای حاشیه دریای خزر فراهم آورد.
استاندار گیلان گفت: این اقدام علاوه بر رفع موانع ارزی، به افزایش حجم صادرات گیلان و ارتقای جایگاه تجاری استان در کریدور شمال–جنوب کمک میکند و فرصتهای جدیدی برای حضور محصولات گیلان در بازارهای آذربایجان، روسیه و دیگر کشورهای منطقه به وجود میآورد.
هادی حقشناس تأکید کرد: دولت حمایت از زیرساختهای تجارت خارجی را بهصورت جدی دنبال میکند و نقش استانهای ساحلی در توسعه مبادلات بینالمللی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.