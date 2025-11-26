به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج یادواره سیزده تن از شهدای هشت سال دفاع مقدس در مسجد امیر المومنین روستای فشیان از توابع بخش مرکزی شهرستان چرام با حضور جمعی از خانواده معظم شهدا مردم و مسیولان برگزار شد.

حجت الاسلام افشار امام جمعه شهر چرام ضمن گرامیداشت هفته بسیج گفت: شهدا با خدا معامله کردند و از جان خود گذشتند تا در کنار اولیا الهی قرار بگیرند امنیت وارامش ما مدیون خون شهدا است.

سرهنگ اقبالی فرمانده ناحیه مقاومت چرام در این آیین گفت: با برپایی این یادواره‌ها پیام شهدا به نسل‌های جوان واینده منتقل میشود وفرهنگ ایثار و شهادت در جامعه نهادینه می شود.

در این مراسم برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری و مراسم سینه زنی برگزار شد.