مسئول بسیج جامعه سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت:هفته بسیج، جلوهای از پیوند عمیق ولایت، ایمان و فداکاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مسئول بسیج جامعه سپاه شهدای آذربایجان غربی اظهار کرد: هفته بسیج، با نام و یاد حضرت فاطمه زهرا (س)، جلوهای از پیوند عمیق ولایت، ایمان و فداکاری بوده و مصداق عملی این هفته، الهام از سیره آن بانوی بزرگوار دارد؛ الگویی بیبدیل از ایثار، مقاومت، بندگی و صبر و این روحیه فاطمی، اساس فرهنگ بسیجی و هویت ولایی مردم ایران را شکل میدهد.
وی افزود: شعار محوری هفته بسیج امسال «بسیج مردم، اقتدار ملی» است؛ شعاری که حقیقتاً تجلی تاریخ انقلاب و دفاع مقدس بوده و بسیج از مردم برخاسته و با مردم معنا مییابد و حضور مردمی و روحیه جهادی، در روزهای سخت انقلاب، دفاع مقدس و بزنگاههای حساس کشور، همواره حماسهساز بوده و هفته بسیج فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی (ره)، شهدا و رهبر معظم انقلاب و نیز بازخوانی نقش بیبدیل بسیجیان در حراست از امنیت و پیشرفت کشور است.
موسویان بیان کرد: بسیج جامعه زنان به عنوان نخستین و گستردهترین تشکل مردمی زنان، پرچمدار ترویج کرامت زن مسلمان و سبک زندگی فاطمی بوده و رسالت این مجموعه، دفاع همهجانبه از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، تربیت نسل تراز انقلاب، معرفی الگوی زن فاطمی، تحکیم بنیان خانواده، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، مشارکت در سازندگی و حمایت از زنانی است که در مسیر اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی گام برمیدارند.
وی ادامه داد: زن بسیجی، ستون تربیتی جامعه است؛ او علاوه بر نقش همسری و مادری، مربی نسل آینده نیز است و نخستین مفاهیمی که کودک با آن آشنا میشود—شهادت، غیرت دینی، وفاداری و عشق به ولایت—در آغوش مادر بسیجی شکل میگیرد که این نقش تربیتی، بنیادیترین و ماندگارترین نقش زنان در ساختن تمدن نوین اسلامی محسوب میشود.
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه شهدای آذربایجان غربی تصریح کرد: همچنین زن بسیجی، محور تحکیم خانواده است؛ قلبی آرامبخش، چراغ هدایت و تکیهگاه عاطفی اعضای خانواده است و خانوادهای که توسط مادری آگاه و مؤمن مدیریت میشود، به سنگ بنای جامعهای سالم، مقاوم و امیدآفرین تبدیل خواهد شد و بانوی بسیجی الگویی جامع و کمنظیر است: هم مادر و همسر، هم مربی و هم مدیر، هم سنگردار خانواده و هم پیشگام در علم، فرهنگ و روشنگری. این عظمت و جامعیت، برگرفته از الگوهای بینظیر حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) است.
وی گفت: بسیج جامعه زنان در کنار فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و تربیتی، در عرصه خدمترسانی نیز حضوری مؤثر دارد؛ از ایجاد صندوقهای قرضالحسنه و کمک به ساخت مسکن محرومان گرفته تا توانمندسازی زنان سرپرست خانواده، ایجاد مشاغل خانگی، حمایت از کارآفرینان زن، تأسیس مهدهای قرآنی و اجرای برنامههای تربیت کودک تراز انقلاب اسلامی و برنامههای فرهنگی و هنری، چون جشنواره ملی «ایراندخت» در حوزه مد و لباس اسلامی-ایرانی و جشنواره «نهال» با محوریت کودک و مادر نیز بخشی از جریانسازی فرهنگی این مجموعه محسوب میشود.
موسویان عنوان کرد: زن مسلمان ایرانی در پرتو تعالیم اسلام و انقلاب، امروز نقشی انسانساز، تحولآفرین و تمدنساز بر عهده دارد و بسیج جامعه زنان نیز افتخار میکند که در همه میدانها—از بحرانها و عملیاتهای جهادی تا امیدآفرینی اجتماعی و فعالیتهای حمایتی—دوشادوش مردم و برای مردم تلاش میکند و این مسیر، ادامه همان راه نورانی بانوان فداکار دوران انقلاب و دفاع مقدس است؛ راهی که به همت زنان مؤمن، آگاه و بسیجی همچنان روشن و پربرکت ادامه خواهد یافت.