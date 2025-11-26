فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت:شجره طیبه بسیج، یادگار ماندگار حضرت امام خمینی (ره) است و تفکر بسیجی با باور به وعده‌های الهی، تولید قدرت، عزت و استقلال را برای نظام اسلامی رقم زده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سردار سهندی،در اجتماع بسیجیان زنجان با اشاره به حکمت و دوراندیشی بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی در تشکیل بسیج، افزود: بی‌تردید بسیج، یک فکر ماندگار و الهی از حضرت امام خمینی (ره) است که امروز آثار آن در عرصه‌های مختلف کشور نمایان شده است.

وی با اشاره به فرمایشات امام راحل در سال‌های ابتدایی تشکیل بسیج، گفت: اگر در کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین‌افکن شود، چشم طمع دشمنان از آن کشور دور خواهد شد. این تعبیر حکیمانه امام، امروز در صحنه‌های مختلف به روشنی دیده می‌شود و نشان می‌دهد تفکر بسیجی، تفکری ناب، خداشناس، عزت‌آفرین و کدخداشکن است.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) تأکید کرد:از ابتدای انقلاب و در دوران دفاع مقدس تا امروز، تفکر بسیجی منشأ قدرت و ایثار بوده و بسیجیان در عرصه‌های محرومیت‌زدایی، سازندگی، فرهنگی، اجتماعی و حتی در دوران سخت کرونا، تابلوی افتخار و مجاهدت را در تاریخ این مرز و بوم ثبت کرده‌اند.

سردار سهندی با اشاره به نقش تفکر بسیجی در مقابله با دشمنان افزود: امروز نیز در نبرد‌های منطقه‌ای و جنگ‌های ترکیبی مانند جنگ اخیر دوازده‌روزه، تفکر بسیجی بار دیگر دشمنان اسلام را به زانو درآورد و آنان را از موضع غرور به التماس رساند.

وی ادامه داد:عزت و قدرتی که جمهوری اسلامی ایران از آن برخوردار است، مرهون تفکر ناب بسیجی و خون پاک شهیدان والامقام است و این مسیر تا برافراشته شدن پرچم انقلاب اسلامی و تقدیم آن به محضر حضرت ولی‌عصر (عج) ادامه خواهد داشت.

سردار سهندی در پایان تصریح کرد: تفکر بسیجی، تفکری الهی و عزتمند است که با اتکای به وعده‌های خداوند، چشم به بیرق انقلاب اسلامی دارد تا در آن روز موعود، همه بسیجیان با سربلندی در محضر امام، شهدا و اهل بیت (ع) سر فراز باشند.