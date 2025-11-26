به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، جانشین فرمانده انتظامی لرستاندر گفت‌و‌گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران ایست بازرسی «خمه» الیگودرز حین کنترل محور‌های مواصلاتی اصفهان - الیگودرز به یک دستگاه تریلی تانکر حامل سوخت مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

سرهنگ فرهاد ابدال چگنی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو ۲۲ هزار لیتر نفت سفید خارج از شبکه توزیع کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه دراین‌رابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش محموله مکشوفه ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ ابدال چگنی ضمن هشدار به مخلان نظام اقتصادی، از شهروندان خواست: هرگونه مورد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.