اسامی محرومان هفته سیزدهم لیگ یک فوتبال باشگاههای ایران در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان لیگ فوتبال، اسامی محرومان هفته سیزدهم لیگ آزادگان به شرح زیر است:
تیم شهرداری نوشهر: فریبرز حناچی مربی محروم انضباطی
تیم پارس جنوبی جم: مهدی رجب زاده سرمربی و فردین نجفی بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار، محمود خرمزی مربی محروم به دلیل اخراج
تیم نود ارومیه: بهزاد نوروزی بازیکن و سعید فضلعلی مربی و هادی بنائی مربی محروم به دلیل اخراج
تیم مس سونگون: علی نظری بازیکن محروم به دلیل اخراج و محمد مسلمی پور بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار
تیم پالایش نفت بندرعباس: مجتبی پورعلی بازیکن محروم به دلیل اخراج
تیم فرد البرز: معین باقری مربی محروم به دلیل اخراج
تیم مس کرمان: سعید قرائی مدیر رسانه محروم به دلیل اخراج
تیم هوادار: رضا نبی زاده بازیکن محروم به دلیل اخراج
تیم سایپا: عارف سیفی بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار
تیم شهرداری نوشهر: محمد حسینی بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار
تیم صنعت نفت آبادان: محسن سیفی بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار
تیم نفت و گاز گچساران: سید محمد میرغفاری مربی محروم به دلیل مجموع اخطار
تیم نیروی زمینی: عباس شرفی بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار
یادآور میشود طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیتهای اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاهها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شدهاند استفاده نکنند.
بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاهها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگیهای بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاههای شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.