مشاور فرمانده سپاه در قرارگاه امام علی (ع) گفت: در جنگ ۱۲ روزه حضور مردم و ظرفیت عظیم تفکر بسیجی بود که کشور را از بحران عبور داد. حتی کسانی که عضو رسمی بسیج نبودند، اما اندیشه بسیجی داشتند، به میدان آمده و از کشور حمایت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سردار جمال شاکرمی در آیین نمایش اقتدار ملت ایران که با حضور بسیجیان شهرستان اردبیل در حسینیه ثارالله برگزار شد، با اشاره به نقش تعیینکننده بسیج در مقاطع مختلف انقلاب و دفاع مقدس، اظهار داشت: توسل به حضرت فاطمه زهرا (س) یکی از پشتوانههای اصلی رزمندگان در روزهای دشوار دفاع مقدس بود.
وی با بیان اینکه فرمان تاریخی امام خمینی (ره) برای تأسیس بسیج برگرفته از تعالیم پیامبر اکرم (ص) بود، گفت: بسیجیان در دوران دفاع مقدس دوشادوش نیروهای مسلح ایستادند تا کشور از شرایط سخت عبور کند و پس از آن نیز باصلابت بیشتری در میدانهای مختلف حاضر شدند.
سردار شاکرمی افزود: بسیجیان در تمامی حوادث و بحرانها از سیل و زلزله گرفته تا فتنههای مختلف حضور مؤثر داشتند. بسیج مجموعهای از انسانهای باایمان و مخلص است که زیر پرچم خدا و اهلبیت (ع) سازماندهی شده و به قدرتی الهی تبدیل شدهاند.
وی با اشاره به حضور تأثیرگذار بسیج در حوادث سال ۱۴۰۱ تصریح کرد: بسیجیان در کنار نیروی انتظامی برای ایجاد آرامش وارد میدان شدند و نقش خود را بهخوبی ایفا کردند.
مشاور فرمانده سپاه در قرارگاه امام علی (ع) همچنین با اشاره به نقش تاریخی مردم اردبیل در دفاع از کشور به تحولات منطقه پرداخت و گفت: در جنگ ۱۲ روزه بسیاری از کشورهای منطقه به رژیم صهیونیستی کمک کردند و پس از عملیات طوفانالاقصی بود که دشمنان به این نتیجه رسیدند ابتدا باید جبهه مقاومت و سپس جمهوری اسلامی را از میان بردارند.
وی اظهار داشت: در اتاقهای تصمیمگیری دشمن، طرح حملهای برقآسا با استفاده از تمام توان نظامی و اطلاعاتی برای ضربهزدن به جمهوری اسلامی آماده شده بود. آنان در نخستین لحظات با ترور فرماندهان و حمله به مراکز پدافندی تلاش داشتند زمینه شورش داخلی را فراهم کنند.
سردار شاکرمی با بیان اینکه مقایسه جنگ ۱۲ روزه با هشت سال دفاع مقدس ازاینجهت است که هر دو مقطع، همچون عاشورا اگرچه کوتاه، اما تعیینکننده بودند، افزود: دشمن با بهکارگیری گسترده جاسوسان و امکانات اطلاعاتی وارد میدان شد، اما رهبری مقتدرانه و پیامبرگونه مقام معظم رهبری کشور را از مرحله سخت اولیه عبور داد.
وی خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب در همان ساعات نخست تأکید کردند که فرماندهان جدید باید در اتاق فرماندهی حاضر شوند و با انسجام کامل مدیریت میدان را در دست بگیرند.
سردار شاکرمی با اشاره به اینکه مردم در گفتمان امامین انقلاب محور اصلی هستند گفت: در آن روزها حضور مردم و ظرفیت عظیم تفکر بسیجی بود که کشور را از بحران عبور داد. حتی کسانی که عضو رسمی بسیج نبودند، اما اندیشه بسیجی داشتند، به میدان آمده و از کشور حمایت کردند.
وی در ادامه افزود: امروز دشمنان به این واقعیت رسیدهاند که هر شعار آزادیخواهی در جهان ریشه در انقلاب اسلامی دارد.
سردار شاکرمی تأکید کرد: انقلاب اسلامی و مردم ما را در جهان با امامین انقلاب میشناسند و با وجود تمام تلاشهای دشمنان برای سرنگونی این نظام، آنان در همه این سالها ناکام ماندهاند.
وی در پایان گفت: ادامه مسیر انقلاب تنها با توسل به اهلبیت (ع) و پایبندی به آرمانهای امامین انقلاب ممکن خواهد بود.