معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری ارومیه گفت:جدولگذاری در خیابان تربیت با پیشرفت ۸۵ درصدی در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سعید خوشطینت، معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری ارومیه، گفت: با هدف روانسازی و کاهش بار ترافیکی در محدوده تلاقی کمربندی خاتمالانبیا (ص) و بلوار بسیج (جاده فرودگاه)، مسیری جدید به طول ۲۰۰ متر و عرض ۲۰ متر با عنوان «خیابان تربیت» (واقع بین خیابان شهید قلیپور و بزرگراه خاتمالانبیا (ص) در حال احداث است.
وی درباره وضعیت فعلی پروژه افزود: مراحل خاکبرداری، خاکریزی و زیرسازی با پیشرفت نزدیک به ۱۰۰ درصد، تقریباً به پایان رسیده و عملیات جدولگذاری مسیر نیز آغاز شده که هماکنون پیشرفت ۸۵ درصدی دارد.
معاون فنی و امور زیربنایی با تأکید بر مصوبه شورای ترافیک استانداری آذربایجان غربی برای احداث این معبر ادامه داد: بهرهبرداری از این مسیر جدید در آیندهای نزدیک محقق خواهد شد و تأثیر مثبت آن بر کاهش ترافیک منطقه قابل انتظار است.