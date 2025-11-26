پخش زنده
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: با اجرای سه راهبرد توسعه سکونتگاههای موجود، ایجاد سکونتگاههای جدید و بهرهوری زمین، بیش از ۶۳ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور، نزدیک به سه چهارم هدف برنامه هفتم در زمینه تأمین زمین افزوده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم توانسته است با اجرای سه راهبرد اصلی شامل توسعه سکونتگاههای موجود، ایجاد سکونتگاههای جدید و افزایش بهرهوری زمین در سکونتگاهها، بیش از ۶۳ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه کند.
این میزان معادل ۷۲ درصد از هدف سالانه برنامه هفتم توسعه است که پیشبینی شده بود به تأمین ۶۶ هزار هکتار زمین در هر سال منتهی شود. برنامه دولت، افزودن حداقل ۰.۲ درصد مساحت کشور با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار در شهرها و روستاها است.
یکی از سیاستهای مهم وزارت راه حذف شرط سکونت پنج ساله برای واگذاری زمین به منظور تسهیل مهاجرت معکوس است. این ظرفیت ایجاد شده به ساخت حدود ۱.۴ میلیون واحد مسکونی امکان میدهد.
بیش از ۹۳ درصد زمینهای تأمین شده در شهرهای کوچک، میانی و روستاها مطابق با قانون و سیاستهای آمایش سرزمین بوده است. همچنین در مناطق مرزی و سواحل جنوب، ۹ هزار هکتار زمین برای توسعه و مهاجرت معکوس اختصاص یافته است.
وزارت راه بر رعایت دقیق ملاحظات محیط زیستی و طبیعی نیز تأکید داشته است. گزارشها حاکی از رسیدن ظرفیت سکونتگاهی کشور تا آبان ۱۴۰۴ به بیش از ۷۲ هزار هکتار است.